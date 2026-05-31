Два фальстарта и магия +15°»: синоптик высчитал дату третьей, на этот раз окончательной, попытки лета в Петербурге

Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге наконец потеплеет по-настоящему.

Многие петербуржцы уже достали летние вещи, но погода заставляет снова кутаться в ветровки. В этом году весна ведет себя как капризный гость: заглядывает на пару дней и сразу уходит.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда нам ждать стабильного тепла.

Две неудачные попытки мая

В мае природа дважды пыталась запустить лето в Петербург. Первый раз тепла хватило всего на 4 дня (с 12 по 15 мая). Вторая попытка была серьезнее — целых 10 дней солнца.

Но в конце мая, 27 числа, в город снова вернулась весенняя прохлада.

Что такое «метеолето» и когда оно наступит?

Для синоптиков лето наступает не 1 июня. Главный критерий — среднесуточная температура. Она должна уверенно держаться выше +15 градусов.

По климатическим нормам Петербурга лето приходит 7–8 июня. Так что сейчас всё идет по графику. Просто за последние пять лет мы разбаловались: почти всегда тепло приходило к нам раньше срока, еще в мае.

Почему так свежо?

Дополнительный фактор для Петербурга — Финский залив. Вода в нем еще холодная. Весной и в начале июня залив работает как огромный кондиционер.

Стоит ветру подуть с воды, и температура в городе моментально падает на 5–7 градусов. Плюс северные циклоны постоянно подкидывают нам порции арктического воздуха.

Третья попытка: решающая дата

Первые выходные июня будут «пограничными»: до +18, но ночи еще холодные. Этого не хватит, чтобы официально объявить лето.

Всё изменится в среду, 3 июня. Ночи станут теплее, а днем воздух прогреется до +22. Именно этот день, скорее всего, станет официальным стартом петербургского лета.

Чего ждать от июня?

Прогноз на первую декаду месяца радует:

Температура будет держаться в комфортных пределах: +20…+24 градуса .

. Солнца будет много, но без дождей не обойдется.

После 5 июня возможны летние грозы.

Главный плюс: в город приходят Белые ночи. Даже если днем не будет жары, гулять по Петербургу сейчас — самое время. Главное, не забывайте зонт, ведь это всё-таки Петербург.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать 25 градусов тепла.