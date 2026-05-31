С 1 июня водителей ждёт удар по кошельку: новые штрафы до 7500 рублей уже на подходе

Часть нововведений вступает в силу уже с 1 июня, остальные заработают в июле. Портал LipetskNews собрал всю информацию о новых штрафах.

Встречная полоса: штраф вырос до 7500 рублей

Одним из самых серьёзных нарушений остаётся выезд на встречную полосу. Если манёвр зафиксирует камера, водителю грозит штраф 7500 рублей. При остановке инспектором последствия могут оказаться куда серьёзнее — лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Парковка: времени на оплату почти не оставили

С июня вводится единый подход к наказанию за неоплаченную парковку. Теперь штраф составит 3500 рублей.

Кроме того, установлен жёсткий лимит: оплатить стоянку необходимо в течение 15 минут после остановки автомобиля. Если не уложиться в этот срок, постановление придёт автоматически.

Телефон за рулём: штраф можно получить за одно касание

Если раньше основное внимание уделялось разговорам без гарнитуры, то теперь под запретом фактически любые действия со смартфоном в руках.

Переписка в мессенджере, переключение музыки, просмотр уведомлений могут стать основанием для штрафа.

Тонировка и грязные номера под особым контролем

С июля инспекторы начнут использовать новые приборы для автоматической проверки светопропускания стёкол. Суммы штрафов не изменятся, однако выявлять нарушения станет значительно проще.

Одновременно ужесточается контроль за состоянием номерных знаков. Теперь ссылаться на дождь, грязь или плохую погоду не получится. Если номер невозможно прочитать, водителю грозит наказание.

Нелегальный ксенон

Под отдельный контроль попала установка ламп, не предусмотренных конструкцией автомобиля. В первую очередь речь идёт о популярном ксеноне в фарах, которые изначально на него не рассчитаны.

Помимо штрафа владельцу машины могут выдать предписание на устранение нарушения в установленный срок.

