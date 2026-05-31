Лето возвращается: синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх
После затяжного похолодания и дождей погода в России начинает перестраиваться на летний режим. Уже в первые дни июня температура во многих регионах заметно вырастет, хотя местами грозы и сильный ветер ещё напомнят о себе.
Москва: от прохлады к летнему теплу
В столице потепление будет развиваться постепенно, рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В последние выходные мая воздух прогреется лишь до +13…+17 градусов, при этом сохранятся кратковременные дожди, а местами возможны грозы.
Однако уже с началом календарного лета температура начнёт уверенно расти. 1 июня ожидается до +17…+19 градусов, а со 2 июня столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.
Урал: грозы уходят, жара приходит
В Свердловской области последние майские дни ещё будут сопровождаться дождями и грозами. Особенно неспокойной погода останется на юге региона.
Тем не менее, уже 31 мая воздух прогреется до +22…+27 градусов, а 1 июня станет ещё теплее — местами до +29 градусов. Осадки постепенно прекратятся, и регион встретит лето практически без погодных сюрпризов.
Челябинская область: идеальное начало июня
Южный Урал окажется среди самых комфортных регионов страны. Уже в последний день весны температура поднимется до +20…+25 градусов, а дожди практически прекратятся.
1 июня сохранится сухая и тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и температуру в пределах +20…+25 градусов.
