Городовой / Полезное / Лето возвращается: синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Два фальстарта и магия +15°»: синоптик высчитал дату третьей, на этот раз окончательной, попытки лета в Петербурге Новости Петербурга
С 1 июня водителей ждёт удар по кошельку: новые штрафы до 7500 рублей уже на подходе Полезное
Минералка, сосны и ОМС: как отдохнуть в санаториях под Петербургом, не потратив ни рубля Новости Петербурга
Почему нельзя кататься на слонах в Таиланде - пора забыть про эти экскурсии: о причинах никто не задумывается Полезное
Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Лето возвращается: синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх

Опубликовано: 31 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Лето возвращается: синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх
Лето возвращается: синоптики назвали даты, когда температура резко пойдёт вверх
Legion-Media
Россию ждёт тотальное потепление.

После затяжного похолодания и дождей погода в России начинает перестраиваться на летний режим. Уже в первые дни июня температура во многих регионах заметно вырастет, хотя местами грозы и сильный ветер ещё напомнят о себе.

Москва: от прохлады к летнему теплу

В столице потепление будет развиваться постепенно, рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В последние выходные мая воздух прогреется лишь до +13…+17 градусов, при этом сохранятся кратковременные дожди, а местами возможны грозы.

Однако уже с началом календарного лета температура начнёт уверенно расти. 1 июня ожидается до +17…+19 градусов, а со 2 июня столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

Урал: грозы уходят, жара приходит

В Свердловской области последние майские дни ещё будут сопровождаться дождями и грозами. Особенно неспокойной погода останется на юге региона.

Тем не менее, уже 31 мая воздух прогреется до +22…+27 градусов, а 1 июня станет ещё теплее — местами до +29 градусов. Осадки постепенно прекратятся, и регион встретит лето практически без погодных сюрпризов.

Челябинская область: идеальное начало июня

Южный Урал окажется среди самых комфортных регионов страны. Уже в последний день весны температура поднимется до +20…+25 градусов, а дожди практически прекратятся.

1 июня сохранится сухая и тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и температуру в пределах +20…+25 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге ожидается настоящее лето.

Полезное