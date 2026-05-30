Пенсионерам добавят почти по 46 тысяч в месяц: но есть важное условие — новый закон
Необычная мера поддержки появилась в Кировской области: теперь бабушки и дедушки, которые официально ухаживают за маленькими внуками, смогут получать ежемесячные выплаты от государства. Об этом сообщает портал "ПроГород".
Кому будут платить
Новая мера касается семей с первым ребёнком. Если родители работают, учатся очно или занимаются бизнесом, а отпуск по уходу оформляет бабушка или дедушка, пенсионеру назначат специальную доплату.
Закон распространяется только на детей, рождённых или усыновлённых с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Сколько можно получить
Размер выплаты зависит от возраста матери ребёнка.
Если матери меньше 25 лет, общий доход бабушки или дедушки смогут увеличить до 45 794 рублей в месяц. Если матери 25 лет и больше — до 38 203 рублей.
При этом деньги будут начисляться не фиксированной суммой. Соцзащита просто доплатит пенсионеру разницу до установленного уровня.
Например, если бабушка получает пенсию 25 тысяч рублей, а матери ребёнка 24 года, доплата составит примерно 20 тысяч рублей.
Какие условия нужно выполнить
Для получения выплаты семья должна соответствовать нескольким требованиям:
- ребёнок должен быть первым
- родители обязаны работать, учиться или вести бизнес
- доход каждого родителя должен быть не ниже полутора МРОТ
- ребёнок, родители и бабушка или дедушка должны жить в Кировской области
Также ребёнок должен состоять на учёте в государственной поликлинике региона.
Сам закон депутаты приняли в мае 2026 года, однако полный порядок оформления выплат власти утвердят ближе к осени. После этого органы соцзащиты начнут принимать заявления.
