Вход по лицу, ремонт на паузе и табу на самокаты: как Петербург изменится ради ПМЭФ
С 3 по 6 июня Петербург снова превратится в «центр мира». Пока политики и бизнесмены обсуждают миллиардные контракты, город готовится к большой нагрузке.
Рассказываем, что изменится для обычных петербуржцев и туристов.
Дороги: грузовикам — стоп, самокатам — тоже
В эти дни логистика в городе перевернется с ног на голову. Главная цель — дать зеленый коридор делегациям, едущим в «Экспофорум».
- Для больших машин: с 2 по 6 июня Пулковское, Петербургское шоссе и Витебский проспект закроют для фур (тяжелее 3,5 тонн). Даже на КАД (участок от Софийской до Ропшинского шоссе) грузовикам будет не проехать.
- Для любителей СИМ: о самокатах в центре придется забыть. С 3 по 7 июня в шести районах (от Центрального до Пушкинского) введут полный запрет на езду и парковку.
- Центр города: на Вознесенском, Мойке и у Театральной площади дороги сузят. Зато есть и хорошая новость: Дворцовую набережную открыли, ремонт там пока поставили на паузу.
Транспорт: Двойные поезда и «вход по лицу»
Добраться из Москвы станет проще, а пройти контроль в аэропорту — быстрее.
- «Сапсаны» станут длиннее: РЖД пустит сдвоенные составы. Это значит, что в одном поезде будет сразу 20 вагонов. Мест станет в два раза больше, но билеты лучше брать уже сейчас.
- Биометрия в Пулково: в аэропорту запускают систему распознавания лиц. Теперь на рейсах в Москву можно будет пройти регистрацию и посадку без лишних бумажек — просто глядя в камеру. Подтвердить свои данные можно заранее через МФЦ или банки.
Культурный десант: Концерты и паруса
Форум — это не только пиджаки и галстуки. Город готовит огромную программу «Петербургские сезоны».
- Дворцовая площадь: 5 июня там пройдет большой общедоступный концерт.
- Кронштадт: в «Острове фортов» с 4 по 7 июня устроят фестиваль «Паруса Кронштадта». Будет еда, музыка и много яхт.
- Для души: в музеях откроются спецвыставки, а топовые театры страны привезут свои лучшие спектакли.
Что еще нужно знать (чего нет в официальных сводках)
Готовясь к ПМЭФ, помните о паре житейских моментов:
- Цены на отели: в эти даты стоимость номеров взлетает в 5–10 раз. Если планировали поездку — проверяйте бронь заранее.
- Пробки: даже с учетом ограничений, навигатор будет «красным». Отводите на дорогу до аэропорта лишний час-полтора.
- Связь: в местах проведения форума и на пути следования кортежей возможны временные перебои с мобильным интернетом — это стандартные меры безопасности.
- Погода: начало июня в Петербурге — это время Белых ночей. Город будет очень красивым, но очень людным.
Город активно чистят, красят и озеленяют. Петербург готов встречать гостей, а жителям стоит заранее спланировать свои маршруты, чтобы не застрять в перекрытиях.
