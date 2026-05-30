Вход по лицу, ремонт на паузе и табу на самокаты: как Петербург изменится ради ПМЭФ
Вход по лицу, ремонт на паузе и табу на самокаты: как Петербург изменится ради ПМЭФ

Опубликовано: 30 мая 2026 10:37
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Город заранее готовится к большому событию. 

С 3 по 6 июня Петербург снова превратится в «центр мира». Пока политики и бизнесмены обсуждают миллиардные контракты, город готовится к большой нагрузке.

Рассказываем, что изменится для обычных петербуржцев и туристов.

Дороги: грузовикам — стоп, самокатам — тоже

В эти дни логистика в городе перевернется с ног на голову. Главная цель — дать зеленый коридор делегациям, едущим в «Экспофорум».

  • Для больших машин: с 2 по 6 июня Пулковское, Петербургское шоссе и Витебский проспект закроют для фур (тяжелее 3,5 тонн). Даже на КАД (участок от Софийской до Ропшинского шоссе) грузовикам будет не проехать.
  • Для любителей СИМ: о самокатах в центре придется забыть. С 3 по 7 июня в шести районах (от Центрального до Пушкинского) введут полный запрет на езду и парковку.
  • Центр города: на Вознесенском, Мойке и у Театральной площади дороги сузят. Зато есть и хорошая новость: Дворцовую набережную открыли, ремонт там пока поставили на паузу.

Транспорт: Двойные поезда и «вход по лицу»

Добраться из Москвы станет проще, а пройти контроль в аэропорту — быстрее.

  • «Сапсаны» станут длиннее: РЖД пустит сдвоенные составы. Это значит, что в одном поезде будет сразу 20 вагонов. Мест станет в два раза больше, но билеты лучше брать уже сейчас.
  • Биометрия в Пулково: в аэропорту запускают систему распознавания лиц. Теперь на рейсах в Москву можно будет пройти регистрацию и посадку без лишних бумажек — просто глядя в камеру. Подтвердить свои данные можно заранее через МФЦ или банки.

Культурный десант: Концерты и паруса

Форум — это не только пиджаки и галстуки. Город готовит огромную программу «Петербургские сезоны».

  • Дворцовая площадь: 5 июня там пройдет большой общедоступный концерт.
  • Кронштадт: в «Острове фортов» с 4 по 7 июня устроят фестиваль «Паруса Кронштадта». Будет еда, музыка и много яхт.
  • Для души: в музеях откроются спецвыставки, а топовые театры страны привезут свои лучшие спектакли.

Что еще нужно знать (чего нет в официальных сводках)

Готовясь к ПМЭФ, помните о паре житейских моментов:

  1. Цены на отели: в эти даты стоимость номеров взлетает в 5–10 раз. Если планировали поездку — проверяйте бронь заранее.
  2. Пробки: даже с учетом ограничений, навигатор будет «красным». Отводите на дорогу до аэропорта лишний час-полтора.
  3. Связь: в местах проведения форума и на пути следования кортежей возможны временные перебои с мобильным интернетом — это стандартные меры безопасности.
  4. Погода: начало июня в Петербурге — это время Белых ночей. Город будет очень красивым, но очень людным.

Город активно чистят, красят и озеленяют. Петербург готов встречать гостей, а жителям стоит заранее спланировать свои маршруты, чтобы не застрять в перекрытиях.

Ранее «Городовой» рассказывал про все ограничение на время ПМЭФ.

