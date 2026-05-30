Городовой / Новости Петербурга / Гигантские осетры и древний «бизнес»: о чем рассказал мусор Старой Ладоги
Гигантские осетры и древний «бизнес»: о чем рассказал мусор Старой Ладоги

Опубликовано: 30 мая 2026 09:20
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Smirnov
Старая Ладога — древнейший город в Ленинградской области.

Когда мы думаем об археологии, в голову приходят золото и древние мечи. Но для ученых обычные кучи мусора могут быть куда интереснее.

Археологи закончили изучать гигантскую коллекцию костей — более 67 тысяч фрагментов, найденных в Старой Ладоге. Оказалось, что меню местных жителей за тысячу лет изменилось до неузнаваемости, пишет Наука.

Рыбный стартап раннего Средневековья

В VIII веке Ладога не была похожа на обычную деревню. Это был шумный торговый пост. Но самое удивительное — это масштаб местной рыбалки. Анализ костей показал: до 80% всех остатков еды составляла рыба.

Это не было просто «поймал и съел». Ладожане развернули настоящий бизнес. Рыбу здесь перерабатывали в огромных количествах: чистили, солили, вялили и замораживали.

Скорее всего, ее готовили на экспорт для проплывающих мимо караванов. Ладога в те времена была «главными воротами» на пути из варяг в греки.

Чудо-рыбы размером с лодку

Самое впечатляющее в отчетах ученых — размеры добычи. В Волхове тогда водились осетры длиной до трех метров и весом до 300 килограммов. Сегодня такую рыбу можно увидеть разве что на картинках.

Ловля таких гигантов требовала серьезного снаряжения и командной работы. Это еще раз подтверждает: в Ладоге жили профессионалы, которые знали толк в сложном промысле.

От сетей — к коровам и свиньям

К середине IX века жизнь города начала меняться. Рыба постепенно уступила место домашнему мясу. В слоях земли стало появляться всё больше костей коров, свиней и овец.

К X веку Ладога стала типичным средневековым городом. Жители начали больше ценить молоко и домашнее мясо. Появились лошади.

Рыбалка осталась, но перестала быть основой экономики. Люди «приземлились» и занялись привычным сельским хозяйством.

Почему в XII веке стало «чисто»?

Интересный факт: в слоях XII века количество костей резко падает. Ученые нашли этому простое объяснение. В 1153 году в городе заложили каменную церковь Святого Климента.

Район вокруг храма облагородили. Хлева и мусорные кучи просто перенесли в другое место, подальше от святыни. Это важный маркер: город стал развиваться по плану, появилась своя «архитектура» и правила чистоты.

Город, а не деревня

Главный вывод исследователей: Ладога никогда не была глухим селом. В костных остатках почти нет диких животных. Это значит, что охота местных жителей не кормила.

Горожане либо покупали еду, либо выращивали скот у дома, либо занимались ремеслом. Старая Ладога с самого начала строилась как крупный торгово-ремесленный центр.

Рыба и изделия мастеров были их главной валютой, которую они обменивали на арабское серебро и заморские товары.

