Сколько рабочих дней летом 2026: россиян ждёт рекорд за последние три года
Летом 2026 года россиян ждут 65 рабочих дней, заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
По её словам, в предшествующие годы летний график работы был не таким напряжённым. Например, летом 2024 года россияне работали 64 дня, а за тот же период 2025 года — 63 дня.
"Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями россияне будут работать 65 дней", — рассказала она.
Выходных дней летом 2026 года будет 27. При этом наиболее загруженным месяцем станет июль — в нём будет всего восемь дней на отдых.
