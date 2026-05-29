Сколько рабочих дней летом 2026: россиян ждёт рекорд за последние три года
Сколько рабочих дней летом 2026: россиян ждёт рекорд за последние три года

Опубликовано: 29 мая 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
В этом году график будет более напряжённый.

Летом 2026 года россиян ждут 65 рабочих дней, заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

По её словам, в предшествующие годы летний график работы был не таким напряжённым. Например, летом 2024 года россияне работали 64 дня, а за тот же период 2025 года — 63 дня.

"Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями россияне будут работать 65 дней", — рассказала она.

Выходных дней летом 2026 года будет 27. При этом наиболее загруженным месяцем станет июль — в нём будет всего восемь дней на отдых.

