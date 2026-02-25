Подарки по гороскопу: какой сюрприз сделает вашу женщину счастливой 8 Марта — астролог Марина Талиашвили

Что купить девушке, жене, маме и подруге по гороскопу

До 8 Марта осталось чуть больше недели. Самое время ломать голову над подарками, если вы еще этого не сделали. Чтобы не прогадать, можно задействовать астрологию. Звезды подскажут, что порадует девушку, жену, маму или подругу в зависимости от ее знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны — огненные, активные, эмоциональные. Им нужны такие же яркие подарки. Спортивный костюм, подарочная карта в магазин экипировки или что-то, что зажигает интерес. Овны любят страсть, так что красивое белье или сюрприз, который будоражит, зайдут на ура. Главное — знайте, что зажигает именно вашу избранницу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы — ценители красоты, комфорта и эстетики. Им близко искусство и все красивое. Лучший выбор — украшения. Не обязательно бриллианты, подойдет и качественная бижутерия. Главное, чтобы выглядело дорого и со вкусом.

«Подойдет косметика. Если вы знаете ее размер [одежды] и вкусы, можно купить красивый наряд. Или подобрать парфюм. И конечно, такую девушку стоит сводить в ресторан на 8 Марта», — сказала астролог.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Воздушные Близнецы — натуры многогранные и неуловимые. Их интересы меняются быстрее, чем погода весной. Они могут хотеть все и сразу или ничего. Им подойдут подарки, которые развивают: книги, курсы, интересные настольные игры, билеты на лекцию или мастер-класс.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки — самые чувственные и хозяйственные. Им важно, чтобы подарок был связан с домом, уютом, очагом. Красивый халат, мягкие тапочки, ароматические свечи, вазы, диффузоры. И конечно, цветы и теплые слова. Раки это ценят больше всего.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львицы любят роскошь, восхищение и комплименты. Набором для душа тут не отделаешься. Им нужно что-то статусное: дорогой ресторан, необычный ужин, брендовая вещь. Главное, чтобы Львица почувствовала себя королевой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева — знак практичный и рациональный. Безделушки она не оценит. Лучший вариант — спросить напрямую или подарить деньги. Дева точно знает, что ей нужно: новый пылесос, сумка, кухонный комбайн. Все пойдет в дело.

"Легко прогадать. Чтобы ни девушка, ни вы не расстроились, важно дарить что-то полезное и что она очень хочет. Если, условно говоря, нужны сапоги, она будет рада, если вы подарите именно их", - отметила астролог.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Романтичные и эстетствующие Весы ждут сказки. Им нужна атмосфера: ужин при свечах, поход в театр, красивая музыка. Важно, чтобы было красиво и трепетно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы загадочны и внимательны к деталям. Они замечают все, даже то, о чем вы не догадываетесь. Им подойдут серьезные подарки: деньги, путешествия, дорогая техника. Мелочи не пройдут — Скорпион заметит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы любят, когда дорого, красиво и стильно. Женские аксессуары, брендовая одежда, всё, что подчёркивает статус и вкус. Огненная стихия требует огненного подхода.

«Если вы знаете магазин, где она покупает аксессуары, можно купить подарочную карту. Украшения, косметика и дорогие фены для волос тоже подойдут Стрельцам. И конечно, цветы и ресторан с шампанским по высшему разряду», — сказала астролог Марина Талиашвили.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги практичны и знают, чего хотят. Не мучайтесь — спросите. У них обычно есть список желаний. Или подарите что-то полезное для быта: робот-пылесос, паровую швабру, посудомойку. Это сэкономит время, которое они потратят на карьеру.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи — креативные и разносторонние. Им важно, чтобы подарок был связан с их хобби и увлечениями. Что-то необычное, технологичное, связанное с творчеством или путешествиями. Удивите их.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы — эмпатичные и романтичные. Для них главное — внимание и смысл. Фальшь чувствуют сразу. Обязательно добавьте записку с теплыми словами или историей, которую знаете только вы. Цветы обязательны. Им подойдет и поход в кино на первое свидание, и давно желанное кольцо. Главное — от души.

