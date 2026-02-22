Почему умные люди молчат о себе: совет от Игоря Губермана

Все, что вы говорите о себе, работает против вас

Общение — штука тонкая. Иногда оно греет, как старый друг, который молча сидит рядом. А иногда оставляет после себя неприятный холодок, будто разговор прошел мимо, хотя вроде и слова были правильные.

Мы все хотим, чтобы нас понимали. Но чаще всего говорим сами с собой, даже когда напротив сидит собеседник. Каждый увлечен своей историей, своей болью, своей «правдой». И в этом хаосе голосов стихи Игоря Губермана звучат как глоток свежего воздуха, отмечает канал "Просто о жизни и воспитании". Они про нас. Про то, как мы любим, ошибаемся, закрываемся и снова надеемся.

Почему после откровенных разговоров хочется спрятаться?

У Губермана есть строчка, которая бьет точно в цель: «Люблю людей и по наивности, открыто с ними говорю. Я глупо жду открытости, а позже горестно молчу». Мы открываем душу, а в ответ получаем советы. Иногда дельные, но чаще — холодные, чужие, ненужные.

Человек делится тревогой, а ему: «Сходи на йогу», «Попей витамины», «Да просто не парься». Эти фразы как скорая помощь, которая приезжает не по адресу. Вместо того чтобы просто побыть рядом, нас пытаются «починить». Но в моменте, когда больно, не нужны инструкции. Нужно молчаливое присутствие. Кто-то, кто не будет листать ленту и искать волшебную таблетку, а просто скажет: «Я здесь, я слушаю».

Сила не в броне, а в трещинах

Нас с детства учат: «Держись», «Не раскисай», «Будь сильным». В итоге все ходят в броне, под которой прячут усталость и страх. Но настоящая сила — это когда человек снимает маску и говорит: «Мне страшно. Я устал. Я не справляюсь».

Это не слабость. Это честность. И она располагает. Когда кто-то рядом признается в своем бессилии, вокруг вдруг становится тихо и тепло. Потому что это не просьба о жалости, а приглашение к настоящему разговору. Губерман это знал: честность — это и есть главная сила.

Ловушка откровенности

Но есть и обратная сторона. Иногда мы так стараемся быть открытыми, что начинаем говорить слишком много. О своих успехах, принципах, планах. Мы рисуем образ и сами в него верим. А потом этот образ нас же и душит.

Сказал друзьям, что «всегда держишь слово» — и теперь не имеешь права ошибиться. Объявил себя «человеком без слабостей» — и любой срыв воспринимаешь как катастрофу. Слишком много слов превращают нас в заложников собственных обещаний. Губерман, прошедший лагеря и эмиграцию, точно знал: иногда молчание говорит громче исповедей.

Как снова научиться слышать

Сегодня мир оглушает. Люди тянутся друг к другу, но постоянно говорят мимо. Соцсети, посты, комментарии — все это создает иллюзию общения. Но настоящих разговоров все меньше. Фраза «у меня все нормально» стала щитом. А вот «мне одиноко, хотя вроде все хорошо» — это уже попытка пробить стену.

Чтобы разговор получился настоящим, не нужно сложных техник. Достаточно простых вещей:

Не лезь с советами, если тебя не просят.

Не бойся показаться уязвимым.

Не превращай себя в глянцевую картинку — за ней не разглядеть живого человека.

Уважай чужое молчание. Иногда оно значит больше, чем тысячи слов.

Тишина и внимание — вот что делает общение живым. Именно в такие моменты человек рядом с тобой чувствует себя человеком. И в этом, наверное, главная сила поэзии Губермана: она не про рифмы, она про то, что внутри. Про то, как хочется быть чуточку тише, чуточку глубже и чуточку настоящее. Особенно в разговоре с теми, кто нам дорог.

Ранее портал «Городовой» перечислил вещи, о которых стоит молчать и не рассказывать окружающим.