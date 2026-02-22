"Мичуринская" обрезка яблонь: весной соблюдайте простые правила – и урожай будете собирать вагонами

Иван Мичурин настоятельно рекомендовал проводить правильную весеннюю обрезку яблонь для обеспечения обильного урожая. Агроном Ксения Давыдова, следуя этим простым правилам на протяжении многих лет, неизменно достигает превосходных результатов. Специалист готова поделиться своими методиками.
Когда нужно обрезать яблони
Оптимальным периодом для обрезки яблонь традиционно считается март. Тем не менее, необходимо учитывать климатические особенности конкретного региона. Формирование кроны допустимо и в феврале при условии, что температура воздуха не опускается ниже -5 °С. При более низких температурах обрезку целесообразно отложить, так как процесс заживления ран будет затруднен.
Категорически не рекомендуется проводить обрезку яблонь в апреле, в период активного сокодвижения. Это может привести к гибели дерева, поскольку раны, выделяющие сок, практически не затягиваются.
Подготовка инструментов
Крайне важно, чтобы используемые инструменты были остро заточены и продезинфицированы. Несоблюдение данного правила может повлечь за собой повреждение древесины и последующее инфицирование места среза.
Для повышения эффективности заточки инструмента рекомендуется предварительное замачивание в солевом растворе (одна столовая ложка соли на стакан воды) в течение 30 минут.
Правила проведения обрезки
Оптимальным решением является проведение антивозрастной обрезки. Данная процедура позволяет достичь ряда целей: увеличение размера плодов, повышение урожайности на 20–60%, улучшение морозостойкости деревьев и упрощение мероприятий по защите от болезней и вредителей.
Основные этапы обрезки яблони:
- Для достижения поставленных целей в первую очередь необходимо укоротить центральный проводник, ограничив его высоту до 2 метров. Срез следует выполнять непосредственно над крупной ветвью, что предотвратит образование сухого пенька и последующего дупла.
- После укорачивания центрального проводника необходимо удалить все побеги, растущие внутрь кроны, поскольку они создают затенение и способствуют развитию заболеваний и вредителей. В результате формируется чашеобразная крона с основными ветвями, ориентированными наружу.
- Завершающим этапом является обрезка боковых скелетных ветвей. Их максимальная длина не должна превышать 2,5 метра. Укорачивание следует производить на внешние побеги, растущие из кроны наружу.
После такой весенней обрезки на дереве активно развиваются молодые побеги, известные как «волчки». Большую часть из них потребуется удалить, а из оставшихся в дальнейшем необходимо будет сформировать плодовые ветви.
