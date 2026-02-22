Городовой / Полезное / "Вот такой ширины" больше не в моде: какие брови актуальны в 2026 году
"Вот такой ширины" больше не в моде: какие брови актуальны в 2026 году

Опубликовано: 22 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какая форма бровей в моде весной 2026 

Главное слово, описывающее тренды на брови в 2026 году, — естественность. Эпоха «идеальных» шаблонных бровей с чёткими линиями и плотной графикой окончательно осталась в прошлом. Дугообразные брови с резким изломом, которые многие считали универсальной классикой, уступают место более мягким и индивидуальным формам, умеренной широте и густоте.

Какие формы и техники в тренде в 2026:

Воздушность и пушистые брови — волоски укладываются по направлению роста, создавая объём без тяжести, с лёгкими просветами между ними. Жёсткая фиксация и эффект «щётки» больше не актуальны.

Мягкая архитектура и анатомическая коррекция — форма строится с учётом костной структуры лица, природной асимметрии и мимики. Брови должны подчёркивать индивидуальность, а не подчиняться трафарету.

Прямые брови — популярный тренд сезона, который визуально приподнимает веко и делает взгляд более открытым.

Тонкие брови с «живой» текстурой возвращаются, но не как «ниточки» 90-х, а как аккуратная линия с мягким изгибом.

Осветлённые брови — смелый подиумный тренд, который делает образ более футуристичным и «разгружает» лицо. В повседневной версии можно использовать консилер или светлые гели.

Из моды окончательно выходят дугообразные брови с резкими изломами, плотные графичные линии, «тяжёлый» татуаж и слишком тёмные оттенки. На смену приходит «тихая роскошь» — ухоженные, но будто бы не тронутые косметикой брови.

Ранее Городовой рассказал, какая физическая активность подходит женщинам старше 35 лет.

Автор:
Алина Владимирова
