3 курорта с морем, куда пенсионеры из РФ уезжают на зимовку: уютно, тепло и дешево

Бюджетные направления для комфортной зимовки

Многие думают, что проводить зиму в курортной стране, – это очень дорогое удовольствие. Однако оказалось, что это не совсем так. И есть немало российских пенсионеров, которые зимуют в теплых странах Азии без особых трат. Стоимость такой зимовки зачастую сопоставима с расходами в России, а уровень комфорта и качества жизни при этом увеличивается в разы. Об этом рассказала автор Дзен-канала "Лайк Трэвел Путешествия" (18+).

В отличие от обычных путешественников, которые переплачивают туроператору, опытные пенсионеры-зимовщики бронируют жилье самостоятельно через сервисы долгосрочной аренды. Питание, богатое свежими овощами, фруктами и морепродуктами, здесь обходится гораздо дешевле, чем в России. Тем более, что многие предпочитают готовить дома, а не ходить по местным ресторанам и кафе.

Эксперт назвала 3 курорта, где зимовка обходится бюджетнее всего.

Нячанг (Вьетнам)

Его называют русскоязычной гаванью у моря, ведь здесь очень много россиян. Температура воздуха на курорте сохраняется на уровне комфортных +26..+28 градусов. Пляжи ухоженные, а языковой барьер минимален: очень много русскоязычных вывесок, персонала, меню. Стоимость аренды жилья для двоих здесь составляет 34 000 рублей в месяц. На рынке можно купить дешевые фрукты, овощи и морепродукты.

Фукуок (Вьетнам)

Любители тишины и уединения предпочитают зимовать на Фукуоке. Здесь можно пройти километры и не встретить ни души. Россияне ценят этот курорт за бирюзовую воду и длинные безлюдные пляжи. Новый день здесь встречают с чашки кофе и шума прибоя, а не с тревожных новостей и суеты. Стоимость аренды бунгало на Фукуоке составляет 44 000 рублей в месяц.

Хайнань (Китай)

Этот тропический остров облюбовали российские пенсионеры. Стоимость аренды жилья здесь составляет 37 000 рублей в месяц. Воздух на курорте прогревается до +24..+26 градусов. Жить здесь легко, тепло, безопасно и довольно дешево. Поэтому многие пенсионеры на зиму сдают свои квартиры в России в аренду, а на эти деньги снимают жилье на курорте, а продукты питания покупают на пенсию.

