Корни пустит даже палка от метлы: Ставлю черенки в жижу из алоэ - пропорции

Совет по приготовлению мощного укоренителя для черенков, простой состав.

Весной у дачников много дел, одно из них - проращивание черенков и высадка в грунт молодых растений. При этом не всегда есть время ждать, когда черенок даст корни, у некоторых растений на этот процесс могут уйти недели.

Чтобы быстро прорастить черенки, нам понадобится одно простое средство, о нём рассказали на профильном канале "Дача, сад и огород".

Активное вещество

Нам понадобится сок алоэ. Срезаем несколько листьев алоэ, при этом использовать лучше старые, из нижней части растения, они наиболее богаты полезными веществами.

Как приготовить средство

Нам нужно измельчить листья алоэ в кашицу, например, нарубить их мелко ножом или пропустить через мясорубку, можно отправить в чашу блендера. Взять столовую ложку получившейся массы и залить стаканом воды. Наставать в тёмном месте нужно 1 неделю, за это время состав будет готов.

Использование средства для черенков

Состав выливаем в ведро, доливаем 5 литрами кипячёной воды. У нарезанных черенков можно чуть расщепить стволы снизу, это поможет веществам попасть внутрь. Поместить их в ведро на 6-10 дней.

Итог

Спустя указанное время вы получите черенки, обросшие корнями. Они будут полностью готовы к посадке в почву. Классный способ для весны.

Как ещё использовать сок алоэ

Также сок алоэ поможет вам активировать семена перед тем, как высаживать их в грунт. Использовать его можно без разбавления и без настаивания состава. Листья нужно измельчить, сок выжать через тонкую тряпочку, слить в небольшую баночку.

Положить семена в сок алоэ, оставить в неём на 24 часа. Затем семена вытаскиваем, просушиваем и храним в таком виде до самого посева в землю. Прорастут они гораздо быстрее, чем обычно.

