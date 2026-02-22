Стакан под куст – и герань не унять: будет "шпарить" бутон за бутоном даже при коротком световом дне

Многие хозяйки убеждены, что герань не требует дополнительного питания, поскольку она относится к неприхотливым растениям. Однако данное утверждение ошибочно. Для достижения обильного цветения комнатного растения необходимо своевременно вносить питательные вещества.
Не рекомендуется применять для подкормки герани народные средства, такие как банановая кожура, картофельные очистки или рыбные головы, поскольку они могут негативно повлиять на растение и уменьшить вероятность образования бутонов.
Для обеспечения обильного цветения герани необходимы фосфор и калий. В связи с этим, целесообразно использовать монофосфат калия. Данную подкормку следует вносить один раз в неделю. Для приготовления раствора необходимо добавить одну чайную ложку вещества в пять литров воды и тщательно перемешать. Затем внесите один стакан полученного раствора под корень растения. При появлении первых цветоносов данную подкормку следует прекратить.
«Впоследствии рекомендуется применение подкормки, способствующей обильному цветению герани. Речь идет о поливе раствором борной кислоты. Для приготовления раствора необходимо развести 2 грамма вещества в 10 литрах воды и использовать его вместо одного из обычных поливов», — сообщает автор канала «Зелёные истории».
При применении бора необходимо строго соблюдать рекомендованную дозировку вещества. После нескольких таких обработок даже самые пассивные растения герани продемонстрируют обильное цветение.
