Самая простая пицца на сковороде: Даже тесто мешать не нужно - за 13 минут

Если вы любите вкусную пиццу, то стоит запомнить простой рецепт. Для приготовления блюда вам даже тесто вымешивать нет необходимости, и готово оно будет всего за 13 минут. При это на вкус получится ничем не хуже дорогой ресторанной.
Как приготовить простую пиццу на сковороде без замеса теста рассказывают на канале "Практичные советы".
Историческая справка
Сейчас пицца является популярным блюдом во всём мире, её подают даже в дорогих ресторанах. Но в давние времена это была еда итальянских бедняков. Именно они изобрели блюдо из пресной лепёшки, на которую накрошили продуктов, завалявшихся в холодильнике.
Запекли, получили необычный пирог. И только многим позднее блюдо случайно попробовали знатные люди, и оно им очень понравилось. Так случайно пицца обрела популярность. Но если бы не счастливый случай, то о таком классном блюде могли бы не знать в мире до сих пор.
Список продуктов для приготовления домашней пиццы:
- 1 лист круглого тонкого лаваша;
- 3 яйца;
- 100 г колбасы;
- 50 г сыра;
- 1 помидор;
- специи и соль;
- 3 ст. л. молока.
Пошаговый рецепт пиццы
- На сковородку, которую смазали маслом, нужно выложить помидор, нарезанный тонкими ломтиками, также высыпать нарезанную колбасу, немного обжарить, на это уйдёт не более 2 минут.
- Яйца соединить с молоком, взбить вилкой, добавить специи и соль. Вылить поверх помидора и колбасы, жарить под крышкой на низком нагреве.
- Накрыть блюдо кружочком лаваша и аккуратно его перевернуть. Посыпать тёртым сыром.
- Блюдо готовить под крышкой, пока сыр не расплавится.
Готовую домашнюю пиццу выкладываем на тарелку, нарезаем и сразу подаём на стол. Идеальное начало дня, вкусное и сытное блюдо!
