Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник

Новости по теме

1 ложка в воду – и спатифиллум не унять: стреляет бутонами и днем, и ночью, как заведенный – утонул в белоснежных цветах

Перейти

1 ложка под корень - и спатифиллум выпускает паруса пачками: теперь цветет без перерыва

Перейти

1 г на литр - и спатифиллум не узнать: штампует белые "паруса" как "угорелый" - цветов больше, чем листьев

Перейти

Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение

Перейти

Если у спатифиллума сохнут кончики листьев - сразу же: 1 трюк с горшком остановит процесс навсегда

Перейти