Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник

Спатифиллум не получится назвать неприхотливым растением, так как он требует максимального внимания со стороны человека. Без этого вряд ли получится увидеть долгожданное цветение. Найти подход к растению удастся благодаря правильному уходу.
Под правильным уходом многие подразумевают бесконечные подкормки, но растению важны и другие нюансы. Канал «Цветущий мир Виктории» рассказал, что для спатифиллума большое значение играет влажность.
«При выращивании спатифиллума важно поддерживать высокую влажность в пределах 50-70%. В природе тропическое растение можно встретить во влажных лесах, а также в тех местах, где наблюдается большое количество осадков», - сообщает источник.
Квартирные условия не являются для спатифиллума комфортными, поэтому у него начинают сохнуть кончики, листья становятся вялыми. Когда растение испытывает стресс, то цветения точно не увидеть.
Выход из ситуации
Поддерживать необходимый уровень влажности зимой и весной очень сложно, поэтому выручит регулярное опрыскивание. Достаточно залить воду в пульверизатор и обильно увлажнить листья, стебли растения. Процедуру необходимо повторять несколько раз в неделю. Можно также протирать листья мокрой тряпочкой.
Благодаря созданию комфортных условий спатифиллум сможет зацвести без использования подкормок.
Советы цветовода:
«Вода для опрыскивания должна предварительно отстояться. Это позволит ей стать мягче и получить комнатную температуру».
«При возможности рядом со спатифиллумом можно поставить увлажнитель воздуха. Это также даст необходимый эффект».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать спатифиллум борной кислотой.