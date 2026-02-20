Городовой / Город / Ледовый фронт в Финском заливе: впервые за 15 лет «Сибирь» пробивает путь для танкеров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить Полезное
Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар Город
"Настоящий подарок": россиянин пересел с Toyota RAV4 на Москвич 3 – честный отзыв на автомобиль Полезное
Петербург обрёл цифрового двойника-подземника: 3D-карта недр для безопасного строительства Город
Дачники, запомните раз и навсегда: 5 категорических "нельзя" при посеве перца – иначе урожай пропадет без вести Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ледовый фронт в Финском заливе: впервые за 15 лет «Сибирь» пробивает путь для танкеров

Опубликовано: 20 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Ледовый фронт в Финском заливе: впервые за 15 лет «Сибирь» пробивает путь для танкеров
Ледовый фронт в Финском заливе: впервые за 15 лет «Сибирь» пробивает путь для танкеров
Global Look Press / Roman Denisov
Активный процесс разрушения льда начнётся лишь во второй половине марта.

Впервые за 15 лет в Финском заливе сложилась трудная ледовая обстановка.

Ииз-за тяжелых условий для судоходства пришлось увеличить число ледоколов, а ученые продолжают отслеживать и детально изучать положение льдов.

Ледовая ситуация

Акватория залива покрыта льдом на 80%, его толщина достигает 50 см. Изначально зима развивалась по сценарию мягкой, но конец января принес сильные морозы и западные ветры, что кардинально изменило положение дел, сообщила замглавы Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасия Ильина.


В феврале и марте, благодаря холодам и южным ветрам, ледообразование продолжится, но уже не так бурно, как в конце января. Разрушение льдов активизируется только во второй половине марта, сообщает 78.ru.

Усиление ледокольной группировки

Такая ледовая картина последний раз фиксировалась в 2011 году, когда залив полностью запылал дрейфующим серо-белым льдом толщиной до 30 см с примесями однолетнего льда до 50 см.

Чтобы избежать проблем с вывозом российских экспортных грузов, «Росатом» направил в Финский залив атомный ледокол «Сибирь», который уже ведет суда по самому сложному участку у порта Приморск.

Атомоход обеспечивает проводку крупных танкеров вместимостью в 100 тысяч тонн, создавая шире канал, чем дизельные ледоколы; за время работы он провел шесть крупных судов, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью