Ледовый фронт в Финском заливе: впервые за 15 лет «Сибирь» пробивает путь для танкеров

Впервые за 15 лет в Финском заливе сложилась трудная ледовая обстановка.
Ииз-за тяжелых условий для судоходства пришлось увеличить число ледоколов, а ученые продолжают отслеживать и детально изучать положение льдов.
Ледовая ситуация
Акватория залива покрыта льдом на 80%, его толщина достигает 50 см. Изначально зима развивалась по сценарию мягкой, но конец января принес сильные морозы и западные ветры, что кардинально изменило положение дел, сообщила замглавы Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасия Ильина.
В феврале и марте, благодаря холодам и южным ветрам, ледообразование продолжится, но уже не так бурно, как в конце января. Разрушение льдов активизируется только во второй половине марта, сообщает 78.ru.
Усиление ледокольной группировки
Такая ледовая картина последний раз фиксировалась в 2011 году, когда залив полностью запылал дрейфующим серо-белым льдом толщиной до 30 см с примесями однолетнего льда до 50 см.
Чтобы избежать проблем с вывозом российских экспортных грузов, «Росатом» направил в Финский залив атомный ледокол «Сибирь», который уже ведет суда по самому сложному участку у порта Приморск.
Атомоход обеспечивает проводку крупных танкеров вместимостью в 100 тысяч тонн, создавая шире канал, чем дизельные ледоколы; за время работы он провел шесть крупных судов, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.