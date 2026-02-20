Дискриминация по возрасту: почему в 50+ лет лишиться прав можно на раз-два

Как возрастные водители рискуют при прохождении медкомиссии

Водительское удостоверение действует 10 лет – по истечении этого срока документ нужно обновить. Сдавать экзамен не нужно – потребуется только обратиться в МРЭО ГИБДД, оплатить госпошлину (4000 р.) и предоставить медсправку. Вот тут-то и кроется главная опасность для водителей 50+ лет: подробнее об этом рассказал автор Дзен-канала «Автоюрист. Всё о ДПС».

Об современных медицинских базах данных: можно ли утаить болезнь?

В больницах сегодня действуют общедоступные базы данных пациентов. При каждом обращении пациента его жалобы, результаты осмотра и диагноз отправляются прямиком в эту базу. Любой врач, который подписывает медсправки для водителей, имеет возможность заглянуть в базу данных конкретного пациента и ознакомиться со всем его анамнезом.

Автор канала привел пример из своей практики, когда к ним обратился 52-летний водитель и рассказал, как он проходил медкомиссию. Еще с молодости у него было плохое зрение, и во время управления автомобилем он пользовался линзами. Чтобы пройти медкомиссию, он заучивал две последние строчки плаката для проверки зрения. В последний раз он успешно прошел такую проверку в 2015 году и получил водительское удостоверение для управления транспортом всех категорий.

С 2020 года проблемы со зрением стали усугубляться. В 2025 году он вновь пошел на медкомиссию для обновления водительских прав. Однако врач из медицинской электронной карточки выяснила, что он обращался в больницу по причине резко упавшего зрения, и провела осмотр более тщательно. Врач выяснила, что водитель видит плохо, и допустила его к управлению только в очках (линзах) и только для управления легковыми авто. Управлять автобусом и автомобилем с прицепом мужчина уже не мог.

И это касается не только зрения, но и других заболеваний, которые развиваются с возрастом – и скрыть их уже не получится. Водителей 50+ проверяют гораздо тщательнее, чем водителей 20+, поэтому возрастные автолюбители действительно рискуют лишиться прав или столкнуться с ограничениями при управлении авто.

Кстати, с 1 марта 2027 года водителей будут лишать прав при выявлении противопоказаний к управлению автотранспортом, даже если им до этого удалось пройти медкомиссию и получить медсправку.

