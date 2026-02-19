Городовой / Полезное / Почему китайские автомобили легко взломать – объясняет автоэксперт: целых 3 лазейки для угонщиков
Опубликовано: 19 февраля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Секрет уязвимости китайских авто наконец-то раскрыт

Автоэксперт Андрей Кондрашов в журнале Motor раскрыл секрет, почему китайские авто так легко можно взломать. Оказывается, в Китае преступлений с угоном авто ничтожно мало. По этой причине местные автопроизводители экономят на защите машин от угонщиков.

3 главных недостатка китайских авто

Первый недостаток – возможность ретрансляции ключа от жилья автовладельца до машины. Предположим, ключ лежит в кармане куртки в прихожей. В этом случае если угонщик передаст сигнал авто, то сообщник откроет машину и спокойно запустит двигатель.

Второй недостаток – возможность быстрой записи ключей. Соответствующий прибор подключают к машине через диагностический разъем и вносят в память левый ключ. Для этого соединяться с сервером производителя нет необходимости. Европейские автомобили с этой точки зрения более безопасны: у них есть мера защиты от такого подхода.

Третий недостаток – силовая уязвимость. Злоумышленник ломает замок двери водителя и меняет электронные блоки, функционирующие в штатном иммобилайзере, на блоки другого авто.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как автодилер попытался обмануть владельца Toyota Camry 2017 года с пробегом 130 000 при оценке авто.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
