Завела кур, чтобы сэкономить на яйцах - через год пожалела: 10 причин отказаться от несушек

10 причин отказаться от содержания птицы на участке

Держать кур на даче кажется простым и романтичным занятием. В соцсетях полно фото уютных курятников и рассказов о пользе домашних яиц.

Однако реальность часто оказывается совсем другой. Дачница Екатерина Полянская рассказала о трех годах опыта содержания кур, который показал обратную сторону «деревенской идиллии».

Шум, от которого не скрыться

Курица, которая снесла яйцо, поднимает настоящий крик на несколько минут. Когда птиц много, с утра до обеда стоит хаотичный концерт. Петух кукарекает не только на рассвете, а каждые двадцать минут весь день. Соседи быстро перестают радоваться такому соседству, отметила садовод на портале "Ботаничка".

Запах, который въедается в жизнь

Куриный помет всегда мокрый и выделяет аммиак, который разъедает глаза и пропитывает одежду. Летом добавляются полчища мух. После дождя появляется тяжелый запах мокрых перьев, от которого болит голова. Запах въедается в деревянные конструкции навсегда.

Постоянная борьба с болезнями

Клещи появляются незаметно, живут в щелях и пьют кровь по ночам. Дорогие препараты помогают лишь на время. Болезни развиваются стремительно - утром птица вялая, а к вечеру могут заболеть уже несколько особей. Лекарства стоят дорого, и на ветпрепараты уходит столько же денег, сколько на корм.

Яйца не появляются по расписанию

Обещания о 300 яйцах в год далеки от реальности. Летом в жару яйценоскость падает вдвое. Во время линьки яиц почти нет, зимой они исчезают полностью. Куры реагируют на любой стресс - и неделя без яиц обеспечена. Кормить приходится каждый день независимо от того, несутся они или нет.

Дороже магазинных в несколько раз

Подсчет расходов показывает неожиданную картину. Корм, подстилка, ветпрепараты выливаются в крупную сумму в год. Себестоимость одного домашнего яйца получается в четыре раза выше магазинного без учета труда и нервов.

Ночные кошмары с хищниками

Лисы делают подкопы под ограждение, и утром можно обнаружить растерзанную птицу. Хорьки убивают кур и уходят. Каждая потеря становится психологическим ударом, страх выходить в курятник остается надолго.

Жестокие создания

Внутри стаи царит жесткая иерархия: слабых заклевывают, раненых добивают, яйца расклевывают при первой возможности.

Участок превращается в пустыню

Прогулки кур уничтожают растительность. Трава исчезает, появляются ямы, клумбы разворошены. После дождя двор становится болотом. Даже вольер за пару месяцев превращается в голую землю.

Пожизненное рабство без выходных

Куры требуют присутствия 365 дней в году. Уехать на выходные - проблема, об отпуске можно забыть. График жизни полностью подчищается курам, и это выматывает морально больше всего.

Самый тяжелый момент

Когда птица травмируется или заболевает, прекратить ее страдания приходится самостоятельно. Это психологический удар, к которому невозможно подготовиться.

Романтизация деревенской жизни разбивается о суровую реальность. Содержание кур для городского человека не имеет ни экономического, ни морального смысла, заключила дачница.

