Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать

Опубликовано: 19 февраля 2026 20:34
Роскачество составило рейтинг лучших продуктов начала 2026 года 

Роскачество опубликовало список продуктов, которые удостоились Знака качества по итогам января 2026 года. Его получают товары, которые в результате исследований подтвердили свою безопасность и соответствуют опережающим стандартам Роскачества. Следовательно, такие продукты можно смело брать: в них нет ни опасной химии, ни "пальмы".

Топ мясной продукции по итогам января 2026 года

В списке качественных продуктов оказались сосиски "Дымов. Молочные". Выяснилось, что они не содержат ни красителей, ни консервантов, ни крахмала, ни даже каррагина. Сосиски отлично проварены и умеренно посолены. Вес соответствует указанному на упаковке.

Кроме того, обладателем Знака качества стала колбаса "Докторская", которую выпускает Томаровский мясокомбинат. В ней тоже не удалось обнаружить ни каррагина, ни крахмала, ни консервантов. В основе продукта свиное и говяжье мясо, вода, яйца, соль, молоко и специи.

Топ молочной продукции по итогам января 2026 года

Также сотрудники Роскачества изучили состав молочной продукции. В лидерах рейтинга оказался творог "Томмолоко" жирностью 9%. В нем не удалось найти "пальму", консерванты, соль и крахмал. Творог изготовлен из качественного молока.

Знака качества удостоилось и сливочное масло крестьянское 72,5% "Томмолоко". Его приготовили из качественных сливок без консервантов и растительных жиров.

В лидеры рейтинга попало молоко "Дмитрогорский продукт". В нем не оказалось ни "пальмы", ни бензойной и сорбиновой кислоты. Молоко безопасно и отлично профильтровано.

Ранее мы сообщали, какие продукты Роскачество внесло в "черный список".

Ольга Зайцева
Полезное
