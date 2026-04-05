Кулич на сгущёнке: тесто смешали за 5 минут – получился мягкий и ароматный
Кулич на сгущёнке: тесто смешали за 5 минут – получился мягкий и ароматный

Опубликовано: 5 апреля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт пышных куличей без длительной готовки

В преддверии праздника Пасхи многие хохяйки ищут рецепт кулича, который отличался бы простотой приготовления, экономией времени и превосходными вкусовыми качествами. Одним из таких рецептов является кулич на основе сгущённого молока, пишет автор Дзен-канала Food.Good.

Сгущённое молоко придаёт тесту не только сладость, но и кремовую текстуру, а также исключительную мягкость, что делает кулич особенно нежным.

Ингредиенты:

  • сгущённое молоко — 380 г (одна банка)
  • яйца — 3 шт.
  • сливочное масло — 100 г
  • молоко — 120 мл
  • сухие дрожжи — 7 г
  • мука — приблизительно 500 г
  • ванильный сахар — 1 пакетик
  • изюм или цукаты — 120 г
  • соль — щепотка.

1. В тёплом молоке растворите дрожжи и оставьте на 10 минут для активации.

2. В отдельной ёмкости соедините яйца, сгущённое молоко, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте дрожжи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Накройте ёмкость и оставьте тесто подниматься в течение 1–1,5 часов.

4. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите и добавьте в тесто. Аккуратно вмешайте.

5. Заполняйте формы для выпечки примерно на одну треть объёма, это обеспечит нужный подъём куличей. Оставьте на 20–30 минут для окончательной расстойки теста.

6. Выпекайте в течение 35–40 минут при температуре 180°C. В результате вы получите золотистые, ароматные и очень нежные куличи.

7. Готовые куличи можно украсить глазурью, орехами и сухофруктами.

Ранее мы рассказали, как покрасить яйца черноплодной рябиной.

Автор:
Ксения Сафрыгина
