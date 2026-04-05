Кулич на сгущёнке: тесто смешали за 5 минут – получился мягкий и ароматный

В преддверии праздника Пасхи многие хохяйки ищут рецепт кулича, который отличался бы простотой приготовления, экономией времени и превосходными вкусовыми качествами. Одним из таких рецептов является кулич на основе сгущённого молока, пишет автор Дзен-канала Food.Good.
Сгущённое молоко придаёт тесту не только сладость, но и кремовую текстуру, а также исключительную мягкость, что делает кулич особенно нежным.
Ингредиенты:
- сгущённое молоко — 380 г (одна банка)
- яйца — 3 шт.
- сливочное масло — 100 г
- молоко — 120 мл
- сухие дрожжи — 7 г
- мука — приблизительно 500 г
- ванильный сахар — 1 пакетик
- изюм или цукаты — 120 г
- соль — щепотка.
1. В тёплом молоке растворите дрожжи и оставьте на 10 минут для активации.
2. В отдельной ёмкости соедините яйца, сгущённое молоко, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте дрожжи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
3. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Накройте ёмкость и оставьте тесто подниматься в течение 1–1,5 часов.
4. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите и добавьте в тесто. Аккуратно вмешайте.
5. Заполняйте формы для выпечки примерно на одну треть объёма, это обеспечит нужный подъём куличей. Оставьте на 20–30 минут для окончательной расстойки теста.
6. Выпекайте в течение 35–40 минут при температуре 180°C. В результате вы получите золотистые, ароматные и очень нежные куличи.
7. Готовые куличи можно украсить глазурью, орехами и сухофруктами.
Ранее мы рассказали, как покрасить яйца черноплодной рябиной.