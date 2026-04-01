Луковая шелуха – это скучно: красим яйца рябиной – бомбический цвет без танцев с бубнами

Автор Дзен-канала «Сладкий персик» рассказала об оригинальном методе окрашивания яиц с использованием рябины.
Ингредиенты:
- Белые яйца – 1 дес. ;
- Черноплодная рябина – 100 гр (допускается увеличение объема при использовании только сока);
- Столовый уксус – 1 ст. ложка.
Отварите яйца. Ягоды следует разморозить и тщательно измельчить с помощью толкушки или блендера. Добавить уксус.
После варки яиц необходимо слить воду и тщательно просушить их. Для достижения оптимального результата окрашивания яйца должны быть горячими. Нанесите рябиновую мякоть на яйца и оставьте на несколько часов.
В завершение, яйца необходимо разместить на блюде таким образом, чтобы они не соприкасались, и дать им полностью высохнуть.
