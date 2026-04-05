В Финляндии огурцы выращивают только так – и урожай собирают тачками: зеленцы прут как танки даже в "поганое" лето
В Финляндии огурцы выращивают только так – и урожай собирают тачками: зеленцы прут как танки даже в "поганое" лето

Опубликовано: 5 апреля 2026 23:45
 Проверено редакцией
Выращивание огурцов по методу финских фермеров

Финский метод выращивания огурцов позволяет получить высокий урожай даже в условиях короткого и прохладного летнего периода. Эта система, разработанная с учетом климатических особенностей Финляндии, способствует ускоренному росту огурцов и повышению их урожайности.

Основным аспектом метода является высадка огурцов не в открытый грунт, а на приподнятые грядки, формируемые посредством многослойной подсыпки. Подготовка почвы для таких грядок осуществляется заблаговременно, ориентировочно за две недели до предполагаемой даты высадки рассады.

Сначала выкапывается траншея глубиной около 30 см, в которую засыпается смесь из перепревших опилок и компоста в равных пропорциях. Этот слой обеспечивает оптимальный дренаж и улучшенный прогрев почвы. Сверху укладывается слой садовой земли, обогащенной перегноем.

Предварительно рекомендуется внести на каждый квадратный метр 200 г древесной золы и 100 г доломитовой муки. Хороший рост огурцов достигается именно на такой питательной почве с нейтральным уровнем кислотности. Завершающим слоем является плодородная земля с добавлением биогумуса, толщина которого составляет 15 см.

Далее необходимо укрыть грядку, чтобы она прогрелась. Рекомендуется выдерживать грядку под плёнкой не менее 10 дней. Обратите внимание на ширину грядок: она не должна превышать 90 см.

Высадка рассады осуществляется в середине мая. Интервал между растениями должен составлять 40 см, а между рядами — 50 см. Уменьшение этих расстояний нежелательно, поскольку это может привести к затенению кустов и ухудшению циркуляции воздуха.

Сразу после посадки каждый куст следует подвязать. Полив растений осуществляется утром, по 1,5 литра тёплой воды под корень. В обычных погодных условиях достаточно однократного полива раз в два дня. В жаркую погоду рекомендуется поливать утром и вечером, пишет авторд дзен-канала "Огородные шпаргалки".

Ранее мы рассказали, как помочь подмерзшим пионам.

Автор:
Ксения Сафрыгина
