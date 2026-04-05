Задание для "отличников": как пишется это слово – или вы зря носили портфель 11 лет?

Тест по русскому языку

Довольно часто в конце письма, сообщения или текста автор делает короткую приписку, которую принято обозначать латинской аббревиатурой P. S. В наши дни в неформальной переписке эти "таинственные" символы все чаще пишут по-русски - как "Пы Сы" или просто "ЗЫ".

А вы когда-нибудь задумывались, как правильно расшифровывается эта аббревиатура? Проверьте себя и выберите верный вариант:

посткриптум; поскриптум; пасткриптум; постскриптум.

Для начала стоит понять происхождение этого слова. Оно берет начало от латинского выражения post scriptum, которое переводится как «после написанного».

Появилось оно в те времена, когда письма писались от руки на бумаге. Если автор уже поставил подпись и запечатал конверт, но вдруг вспоминал что-то важное, переписывать все заново было бы слишком накладно. Гораздо проще было добавить пару предложений в самом конце, пометив их P. S.

Следовательно, правильный ответ - 4 (постскриптум). Если вы ответили верно, примите наши искренние поздравления. У вас великолепное языковое чутье!

Кстати, психологи и маркетологи утверждают, что постскриптум в письме или рассылке читают чуть ли не чаще, чем основной текст, так как взгляд цепляется за эту аббревиатуру.

