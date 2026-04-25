Почки яблони и груши не распускаются даже в мае? Как пробудить «спящую красавицу» – рассказывает эксперт

Почки на дереве могут долго не распускаться, если кора покрылась трещинами и ткани отмирают, корни повреждены из-за промерзшей почвы или выпрели из-за плотного душного укрытия. Иногда почки уже набухают, но возвратные заморозки их уничтожают. В таких случаях нужно определить жизнеспособность дерева и в зависимости от причины «спячки» вылечить его – об этом рассказал опытный ученый-агроном Хромов Николай Владимирович.

Почему дерево слишком долго «спит»

Николай Хромов привел 4 причины, почему почки на деревьях не распускаются:

Резкие температурные перепады. Если днем кора нагревается под ярким солнцем, а ночью остужается из-за минусовых температур, то ткани разрываются, на стволе появляются трещины. В таких местах образовательная ткань дерева, или камбий, отмирает.

Промерзшая почва. Если в вашем регионе зимы малоснежные, то почвы сильно промерзают. В результате корневая система дерева повреждается, корни неспособны нормально поглощать влагу и питательные вещества.

Плотное укрытие дерева. В этом случае корневая шейка дерева выпревает и вымокает. Более того, нехватка кислорода – открытые ворота для инфекций.

Возвратные заморозки. Если почки уже начали набухать, то из-за резкого снижения температуры они могут погибнуть.

Как определить, что дерево живет

Понять это можно по почкам, корням и коре. Попробуйте в разных местах срезать несколько почек с кроны вдоль. Если срез насыщенно зеленый с желтоватым оттенком у основания, то почка живая, а если цвет бурый или коричневый – она погибла.

В случае с корнями нужно осторожно убрать верхний слой грунта у основания дерева. Срежьте крайний корешок. Если его кончик светлый и упругий, значит, корни живы, а если темный и ломкий – они погибли.

Наконец, проверьте состояние коры. Возьмите острый нож и сделайте на коре веточки маленький продольный надрез – так, чтобы камбий обнажился. Если ткань сухая и коричневая, а кора крошится и почти не отделяется, значит, ветка погибла. У живой ветки камбий ярко-зеленый и влажный – это говорит об активном сокодвижении.

Как вылечить дерево

Сначала проведите санитарную обрезку. Удалите все сломанные, высохшие и погибшие ветки и части ствола. Срезы замажьте садовым варом.

Один из способов пробудить дерево – пролить его кипятком.

По словам эксперта, необходимо «Воду нагреть до +60...+70 градусов и пролить приствольный круг (10-15 л на кв. метр проекции кроны), не попадая на корневую шейку. Это простимулирует работу всасывающих мелких корешков, а заодно уничтожит зимующие стадии вредителей (яйца и личинки), а также споры бактерий и грибков».

В 10 л воды растворите 5 мл стимулятора роста и опрыскайте дерево полученным раствором.

В прохладную погоду подкормите дерево аммиачной селитрой – 20 г на 1 кв. м. Если температура поднялась до +15 °C, используйте мочевину.

