Вот что можно посадить уже в апреле: топ-5 самых холодостойких культур – не боятся ни открытого грунта, ни заморозков

У опытных дачников посадочные работы начинаются уже в апреле. Акцент – на растениях, которые нормально себя чувствуют при легких заморозках и низких температурах. Топ-5 таких культур привел автор Дзен-канала «Дачные истории».
Что можно посадить уже в апреле
Апрель – время для самых холодостойких культур, а именно:
- Зелень и зеленые салаты – щавель, петрушка, укроп, кинза и шпинат, листовой и кресс-салат.
- Корнеплоды – репа, дайкон, морковь, редис.
- Лук и яровой чеснок.
Важно: если высадить в холодную почву лук-севок, он может уйти в стрелку – а лук-чернушка не стрелкуется даже при температуре +2 °C.
- Бобовые – бобы и горох.
Как сообщает автор канала, «Горох – это одна из самых холодостойких культур, и его смело можно сеять уже в апреле. В отличие от фасоли, горох не боится холодной почвы, а его всходы даже кратковременные заморозки переносят стойко».
- Из цветов отлично подходит космея: растение хорошо чувствует себя и в холодной почве.
Особенности и нюансы
Холодостойким культурам достаточно от +3 до +5 °C. Когда столбик термометра поднимется до +15 °C, можно высаживать и теплолюбивые растения.
Даже если вы посадили холодостойкие растения, стоит укрыть их защитным материалом, чтобы ускорить всходы, – например, спанбондом. Если вы постоянно живете на своем участке, подойдет пленка: она хорошо согревает, но не пропускает влагу, и вы сможете ее поднимать для полива. А если вы приезжаете на дачу только на выходные, воспользуйтесь агроволокном: этот материал хуже согревает, зато пропускает влагу при дожде.
