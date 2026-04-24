Вот что можно посадить уже в апреле: топ-5 самых холодостойких культур – не боятся ни открытого грунта, ни заморозков
Вот что можно посадить уже в апреле: топ-5 самых холодостойких культур – не боятся ни открытого грунта, ни заморозков

Опубликовано: 24 апреля 2026 14:00
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие культуры можно смело посадить в апреле, чтобы получить ранний урожай

У опытных дачников посадочные работы начинаются уже в апреле. Акцент – на растениях, которые нормально себя чувствуют при легких заморозках и низких температурах. Топ-5 таких культур привел автор Дзен-канала «Дачные истории».

Что можно посадить уже в апреле

Апрель – время для самых холодостойких культур, а именно:

  1. Зелень и зеленые салаты – щавель, петрушка, укроп, кинза и шпинат, листовой и кресс-салат.
  2. Корнеплоды – репа, дайкон, морковь, редис.
  3. Лук и яровой чеснок.

Важно: если высадить в холодную почву лук-севок, он может уйти в стрелку – а лук-чернушка не стрелкуется даже при температуре +2 °C.

  1. Бобовые – бобы и горох.

Как сообщает автор канала, «Горох – это одна из самых холодостойких культур, и его смело можно сеять уже в апреле. В отличие от фасоли, горох не боится холодной почвы, а его всходы даже кратковременные заморозки переносят стойко».

  1. Из цветов отлично подходит космея: растение хорошо чувствует себя и в холодной почве.

Особенности и нюансы

Холодостойким культурам достаточно от +3 до +5 °C. Когда столбик термометра поднимется до +15 °C, можно высаживать и теплолюбивые растения.

Даже если вы посадили холодостойкие растения, стоит укрыть их защитным материалом, чтобы ускорить всходы, – например, спанбондом. Если вы постоянно живете на своем участке, подойдет пленка: она хорошо согревает, но не пропускает влагу, и вы сможете ее поднимать для полива. А если вы приезжаете на дачу только на выходные, воспользуйтесь агроволокном: этот материал хуже согревает, зато пропускает влагу при дожде.

Ранее портал «Городовой» рассказал о преимуществах выращивания алычи на своем участке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
