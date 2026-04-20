Не абрикос и не слива: растет в любом климате - сладкие плоды хоть для варенья, хоть для компота
Не абрикос и не слива: растет в любом климате - сладкие плоды хоть для варенья, хоть для компота

Опубликовано: 20 апреля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Алыча - приятный сюрприз для садоводов 

В последнее время садоводы все чаще обращают внимание на алычу. Это растение отличается неприхотливостью, реже страдает от болезней и вредителей, а ее плоды по вкусовым качествам не уступают сливе. За свой неповторимый аромат и вкус многие дачники называют алычу "абрикосовой" или "персиковой сливой".

Особенности алычи

Алыча представляет собой раскидистое дерево или кустарник, пишет портал "Азбука огородника". У нее мощная корневая система и тонкие побеги буровато-зеленого оттенка. Листья у алычи имеют эллиптическую форму с заостренным кончиком. Плоды – сочные костянки, округлые, иногда слегка приплюснутые или вытянутые, диаметром до трех сантиметров. Окраска плодов варьируется от желтой и зеленой до красной, розовой, фиолетовой и даже почти черной. Сверху они покрыты легким налетом.

Выбор места для посадки

Для успешного выращивания алычи выбирайте хорошо освещенное место, защищенное от сильных ветров. Идеально подойдет участок на склоне, ориентированный на север, запад или северо-запад. Деревья, растущие с южной стороны построек, которые служат естественной защитой от ветра, обычно дают более обильный урожай. Плоды вырастают крупнее и слаще. Наиболее подходящей почвой для алычи является плодородный суглинок.

Когда лучше сажать алычу весной

Оптимальное время для посадки алычи весной - когда земля уже прогрелась и растения начинают активно развиваться. Как правило, это период со второй половины апреля до середины мая. В это время риск возвратных заморозков минимален, а почва достаточно теплая, чтобы стимулировать рост корней.

Личный опыт садоводов

"Люблю алычу за оригинальный цвет плодов и прекрасный вкус с легкой кислинкой. У меня сорт "Кубанская комета". Плодоносит обильно без особого ухода ", - рассказал Илья из Волгограда.

"Алыча более устойчива к неблагоприятным условиям, таким как засуха и морозы. Поэтому для холодных регионов она более предпочтительна, чем слива", - поделился Евгений из Екатеринбурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про причины появления зеленого налета на грунте в теплице.

Автор:
Татьяна Идулбаева
