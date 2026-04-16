Городовой / Полезное / Почему зеленеет почва в теплице: главная опасность, меры борьбы - не пускайте на самотек
Почему зеленеет почва в теплице: главная опасность, меры борьбы - не пускайте на самотек

Опубликовано: 16 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Почему зеленеет почва в теплице: главная опасность, меры борьбы - не пускайте на самотек
Почему зеленеет почва в теплице: главная опасность, меры борьбы - не пускайте на самотек
Почему появляется зеленый налет на почве в теплице 

Весной многие огородники сталкиваются с неприятным сюрпризом – зеленым ковром, покрывающим поверхность грунта в теплице. Это не просто эстетическая проблема, но и потенциальная угроза для будущих посадок, считаем опытный агроном Ксения Давыдова. Проблема вызвана активным ростом мха или водорослей.

Почему почва в теплице зеленеет

Основная причина кроется в избыточной влажности. Зимой, когда теплица часто остается закрытой и плохо проветриваемой, скопившаяся влага создает идеальные условия для бурного развития нежелательных организмов.

Меры борьбы с зеленым налетом в теплице

Чтобы избавиться от такого "ковра" и защитить будущий урожай, дачники прибегают к различным методам. Один из проверенных способов – обработка бордоской жидкостью. Раствор состоит из медного купороса и гашеной извести. Он эффективно уничтожает и мох, и водоросли.

Для приготовления концентрата растворите 100 граммов гашеной извести в 1 литре горячей воды. Затем доведите общий объем до 5 литров, добавив холодной воды, и тщательно процедите. Далее размешайте 100 граммов медного купороса в 5 литрах воды. Аккуратно влейте его в известковое молоко, постоянно помешивая.

Полученным раствором эксперт рекомендует опрыскать почву в теплице перед высадкой растений. Важно соблюдать дозировку: не более 1 грамма медного купороса на квадратный метр. При правильном применении этот метод безопасен. Однако, чтобы избежать накопления меди в почве, не стоит злоупотреблять этой обработкой.

Ранее портал "Городовой" рассказал про важную подкормку для чеснока, которую необходимо провести до 20 апреля.

Татьяна Идулбаева
