До 20 апреля чесноку - важнее всего: 2 ложки в лейку - и головки уродятся крупнее апельсина, ядреные и лежкие
До 20 апреля чесноку - важнее всего: 2 ложки в лейку - и головки уродятся крупнее апельсина, ядреные и лежкие

Опубликовано: 13 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Незаменимое апрельское удобрение для чеснока 

Весенняя подкормка для чеснока играет ключевую роль. Это важно для получения крупного, лежкого и богатого урожая осенью. В апреле озимый чеснок активно наращивает зеленую массу, а яровой сосредоточен на развитии корневой системы. На начальном этапе роста растениям особенно необходим азот. Если его будет недостаточно, то пожелтения перьев и болезней не избежать.

Отличным выбором для весенней подкормки станет кальциевая селитра, пишет эксперт портала "Антонов сад" Ольга Никонорова. Удобрение не только обеспечит растения необходимым азотом для роста зелени, но и содержит кальций.

Польза кальциевой селитры для чеснока

1. Обеспечение азотом для активного роста. Кальциевая селитра содержит азот в легкоусвояемой форме, который необходим чесноку для бурного роста зелени и формирования крепкой корневой системы. Это закладывает основу для будущего развития луковицы.

2. Укрепление клеточных стенок благодаря кальцию. Помимо азота, кальциевая селитра обогащает почву кальцием. Этот элемент играет ключевую роль в укреплении клеточных стенок растений. Для чеснока это означает предотвращение растрескивания головок в процессе созревания, что сохраняет их товарный вид и целостность.

3. Улучшение структуры почвы. Кальций, входящий в состав кальциевой селитры, также способствует улучшению структуры грунта. Он помогает связывать частицы почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой, что благоприятно сказывается на развитии корневой системы.

4. Устойчивость к стрессам и болезням. Крепкие клеточные стенки и здоровое развитие растений делают чеснок более устойчивым к неблагоприятным факторам окружающей среды, включая инфекции и вредителей.

Приготовление и использование подкормки

Для приготовления концентрата необходимо две столовые ложки препарата растворить в десяти литрах воды. Этим составом следует полить чеснок из расчета три литра на один квадратный метр.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как правильно подкормить чеснок нитрофоской.

Автор:
Татьяна Идулбаева
