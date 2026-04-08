Чесноку после 8 апреля - обязательно: 40 г на ведро воды - и головки крупнее грейпфрута, мощный старт роста

Важная подкормка чеснока весной

Чеснок является культурой, которая требует особенно тщательного и регулярного питания. Это объясняется тем, что за непродолжительный вегетационный период растение должно успеть сформировать крепкую корневую систему и нарастить зеленую массу, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Без своевременных подкормок культура не сможет полноценно развиваться и формировать плотные, качественные головки.

Специфика удобрения чеснока заключается в том, что на начальном этапе, весной, ему необходимо много азота для стремительного развития зеленой массы. Вторая половина вегетации требует увеличенного поступления фосфора и калия, которые способствуют созреванию и повышению качества луковиц. Дефицит любого из этих элементов негативно сказывается на урожайности и внешнем виде чеснока.

Идеальное время для первой подкормки

Первое внесение удобрений проводят, когда почва уже достаточно прогрелась, но еще сохраняет влагу после таяния снега — обычно это конец марта или начало апреля, когда появляются первые зеленые ростки. В этот период важно обеспечить растения азотом, чтобы стимулировать рост перьев после зимних холодов.

Универсальная подкормка

Для удобрения часто используют комплексное удобрение, например, нитрофоску, которая содержит 3 важных элемента (азот, фосфор, калий). Для приготовления раствора 40 граммов препарата растворяют в 10 литрах теплой воды, хорошенько перемешивают до полного растворения и поливают грядки из расчета 1 литр на квадратный метр. Такая подкормка помогает чесноку получить необходимые питательные вещества для полноценного развития и формирования крупных головок.

Ранее портал "Городовой" рассказал про первую ключевую подкормку для пионов.