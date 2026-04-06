При появлении красных побегов пионам – обязательно: бросаю в воду 500 г – и цветов как песчинок на берегу моря

Хитростью для стимуляции обильного цветения пионов

Пионы заслуженно считаются королями любого сада. Их крупные и эффектные соцветия привлекают внимание и восхищают даже тех, кто обычно не особенно интересуется цветами. Чтобы пышные бутоны могли полноценно сформироваться, растениям требуется много энергии. Поэтому очень важно вовремя обеспечить их питательными веществами. По мнению агронома и автора блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, подкормку стоит начинать уже в момент появления первых красных побегов.

Кухонный стимулятор цветения

Для удобрения вовсе не обязательно покупать специальные магазинные средства. Отличным вариантом станет натуральный настой из ржаного хлеба. Для его приготовления нужно замочить 500 граммов хлеба в десяти литрах воды, добавить 100 граммов сахара и оставить смесь в теплом месте на ночь. После этого раствор следует процедить.

Весной пионы рекомендуется поливать этим питательным настоем обильно. Такая подкормка способствует активному росту и пышному цветению.

"После подкормки настоем из ржаного хлеба полезно дополнительно мульчировать приствольный круг органическими материалами — опавшими листьями, перегноем или торфом", - советует эксперт.

Важные моменты по уходу за пионами

Кроме того, важно помнить, что подкормка — лишь одна из составляющих успешного выращивания пионов. Не менее значимы правильный выбор места и уход за растениями. Пионы предпочитают солнечные участки с хорошей циркуляцией воздуха, но при этом защищенные от сильных ветров. Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной, чтобы корни не страдали от застоя влаги.

