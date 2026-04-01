Когда проводить весеннюю побелку деревьев в 2026 году: точные сроки, мощный состав, советы эксперта

Каждый опытный садовод знает, что весна – время для активной заботы о будущем урожае. Одним из важнейших ритуалов является побелка деревьев. Это мощный защитный барьер, оберегающий сад от целого ряда угроз, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Яркое весеннее солнце и внезапные перепады температур могут привести к образованию морозобоин и трещин – открытых ворот для инфекций и вредителей. Именно от этих последствий и спасает побелка, значительно снижая риски повреждений и болезней.

Когда приступать к весенней побелке?

Выбор правильного момента – ключевой фактор успеха. Идеальное время – это конец марта – начало апреля. В этот период сильные морозы уже отступили, но активное сокодвижение и набухание почек еще не началось.

"Важно ориентироваться не столько на календарь, сколько на реальные погодные условия в вашем регионе. Главное правило: температура воздуха должна стабильно держаться выше +5 °C, но почки еще не должны распуститься", - подчеркивает эксперт.

Гашеная известь для побелки

На протяжении многих десятилетий гашеная известь остается фаворитом у садоводов для приготовления побелочного раствора. И это не случайно! Природный материал обладает целым букетом полезных свойств.

1. Известь эффективно уничтожает возбудителей болезней и отпугивает насекомых-вредителей, которые только-только начинают просыпаться после зимы.

2. Белый цвет прекрасно отражает солнечные лучи. Это предотвратит перегрев коры и появление ожогов.

"При работе с раствором гашеной извести обязательно используйте защитные перчатки и очки, чтобы избежать раздражения кожи и слизистых оболочек", - советует агроном.

Весенняя побелка – это несложная, но крайне эффективная процедура, которая поможет вашим деревьям встретить новый сезон здоровыми, крепкими и готовыми к обильному плодоношению. Позаботьтесь о своем саде и он обязательно отблагодарит вас щедрым урожаем.

