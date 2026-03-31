Томатам после 1 апреля - обязательно: 100 г в воду - и рассада как с цепи сорвалась, толстая, коренастая, зеленая

Подкормка-стимуляр роста для рассады томатов

Чтобы помидоры радовали обильным урожаем, им необходима постоянная поддержка питательными веществами. Сначала на этапе рассады кустикам нужно нарастить зеленую массу, а затем, когда начнут формироваться плоды, питание перенаправляется на их развитие. Поэтому подкормка томатов – это процесс, который сопровождает их на протяжении всего дачного сезона, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Не существует одного волшебного средства, которое подойдет на все случаи жизни. Приходится подбирать разные составы, учитывая, на какой стадии развития находятся ваши растения. Многие дачники отдают предпочтение натуральным и действенным подкормкам на основе дрожжей.

В чем секрет дрожжей

Пекарские дрожжи, которые часто используются для приготовления удобрения, – это микроскопические грибки. Они активно перерабатывают органические вещества в почве, превращая их в формы, которые растения легко усваивают. Кроме того, дрожжи обогащают землю полезными элементами и улучшают ее структуру.

Приготовление подкормки

Для приготовления такого удобрения вам понадобится 100 граммов прессованных дрожжей. Раскрошите их на мелкие кусочки и залейте литром теплой воды. Дайте смеси немного постоять, чтобы дрожжи полностью растворились. Затем полученный концентрат вылейте в 9 литров воды, хорошо перемешайте и сразу же используйте для полива рассады. Если у вас небольшое количество растений, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.

Личный опыт дачника

"Уверена, что домашние подкормки не уступают по эффективности покупным. Важно правильно использовать их. Удобрение на основе дрожжей полезно до и после пикировки томатов, а также перед высадкой в грунте. Дрожжи усиливают рост корневой системы, повышают устойчивость растений к стрессам", - поделилась Айгуль из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как защитить весной сад от зайцев.