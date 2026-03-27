Весной от зайцев в саду - самое рабочее: 1 хитрый трюк - и деревья как за колючей проволокой, грызуны не приблизятся

Эксперт назвал эффективный способ защитить сад от зайцев

Зима и весна – серьезное испытание для садовых растений. Экстремальные морозы, коварные оттепели, сменяющиеся возвратными заморозками, могут нанести непоправимый ущерб деревьям и кустарникам. Но не только погодные капризы угрожают зеленым питомцам. В снежный период на садовую арену выходят и другие вредители – грызуны, в частности, зайцы, которые с удовольствием лакомятся корой молодых растений.

Зайцы - милые вредители

Зайцы, несмотря на свой безобидный вид, могут стать настоящим бедствием для сада. Одно дело – любоваться ими издалека, и совсем другое – обнаружить, что сад, в который вложено столько сил и средств, буквально уничтожен. К счастью, у грызунов есть одна слабость, которую можно использовать в своих целях: они не переносят резкие запахи, пишут эксперты портала "Ботаничка".

Ароматная защита

Именно на этом принципе основаны многие методы борьбы с зайцами. Рыбий жир и нафталин – два проверенных средства, которые они категорически не любят. Растения, обработанные этими веществами, становятся для них непривлекательными. Соответственно, животные не будут грызть кору. Опытные садоводы даже готовят специальную смесь: примерно семь частей рыбьего жира на одну часть нафталина. Этим составом тщательно обмазывают стволы и побеги, создавая надежный барьер от ушастых вредителей.

Личный опыт дачника

"Своевременная защита – залог здоровья и красоты вашего сада. Весной этот принцип работает особенно ярко. Именно в это время зайцы активны. Ежегодно обрабатываю деревья и кустарники нафталином и не знаю проблем. Кора культур остается целой и невредимой", - поделилась Оксана из Казани.

