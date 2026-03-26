Курам в конце марта - важнее зерна: 1 щепотка в мешанку - и птицы несутся как из пулемета, доппинг после зимы
Курам в конце марта - важнее зерна: 1 щепотка в мешанку - и птицы несутся как из пулемета, доппинг после зимы

Опубликовано: 26 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Курам в конце марта - важнее зерна: 1 щепотка в мешанку - и птицы несутся как из пулемета, доппинг после зимы
Курам в конце марта - важнее зерна: 1 щепотка в мешанку - и птицы несутся как из пулемета, доппинг после зимы
Питательная добавка в корм несушкам для восстановления яйценоскости после зимы 

Куры – довольно неприхотливые птицы, которые в условиях дачного хозяйства могут питаться разнообразной пищей: травой, остатками еды, насекомыми, червями и даже улитками, найденными в огороде. Однако при таком рационе они несутся нечасто и нерегулярно, а яйца зачастую бывают мелкими и менее питательными.

Чтобы получать от кур стабильную продуктивность, важно обеспечить их полноценным питанием, которое включает необходимые белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, считает эксперт портала "Эко.вектор". Одним из эффективных способов обогащения рациона является добавление сапропеля – природного органоминерального компонента, богатого аминокислотами, витаминами и биологически активными веществами.

Применение добавки

Использование сапропеля в корме для взрослых кур яичных и мясных пород способствует улучшению сохранности птицы, повышению качества яиц за счет увеличения содержания белка. Кроме того, такая добавка положительно влияет на общую яйценоскость.

При введении сапропеля в корм его влажность должна быть не выше 50%, а при использовании высушенного продукта – в пределах 25-35%. Обычно сапропель смешивают с основным кормом в пропорции от 1:4 до 1:7 по массе. Рекомендуется заменять им от 5 до 15% комбикорма.

"Чтобы несушки привыкли к новому компоненту в корме, его лучше вводить постепенно, начиная с небольшой дозы и увеличивая количество в течение 5-10 дней. Такой подход помогает избежать стрессов и обеспечивает эффективное усвоение полезных веществ", - считает Сергей из Московской области.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как восстановить яйценоскость кур после зимы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
