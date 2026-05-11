Не клеймите мужчину обидным словом: Омар Хайям дал совет женщинам – спустя 1000 лет еще актуальнее
Известный философ, астроном и поэт Омар Хайям призывал женщин воздерживаться от использования определенного слова в адрес мужчин, раскрывая глубокую истину в одном из своих изречений:
Не говорите, что мужчина — бабник! Был бы он однолюб, то до вас бы очередь не дошла!
Это высказывание не следует трактовать как одобрение неверности или беспорядочных связей. Оно подчеркивает, что путь мужчины к обретению единственной избранницы часто связан с чередой испытаний, неудач и разочарований.
Необходимо отметить, что мужчины, которых в просторечии называют «бабниками», нередко обладают обаянием и харизмой, позволяющими им легко завоевывать внимание женщин. Именно среди множества представительниц прекрасного пола они выбирают свою спутницу жизни. И лишь обретя свою «гавань», они становятся верными мужьями.
В отличие от них, мужчины, склонные к моногамии, с самого начала испытывают глубокие чувства к одной женщине, порой лишая себя возможности выбора более подходящей кандидатуры. К сожалению, нередко дамы пренебрегают искренними чувствами таких преданных партнеров.
