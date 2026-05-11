Городовой / Полезное / Не клеймите мужчину обидным словом: Омар Хайям дал совет женщинам – спустя 1000 лет еще актуальнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Китае пельмени не варят — теперь и я жарю вкуснятину на обед: получаются хрустящие и сочные Полезное
Железные щиты и семейные тайны: каким будет новый музей петербургского метростроя Город
В России могут ввести 50% скидки на оплату коммуналки: какой категории граждан это коснётся Полезное
«Зеленый щит» от свалок и коридоры для лосей: как 172 тысячи гектаров леса спасут воздух Петербурга Город
Лишние 20 минут на дорогу и «мозг» метро за бронекуполом: главные новости петербургской подземки Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Праздники Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не клеймите мужчину обидным словом: Омар Хайям дал совет женщинам – спустя 1000 лет еще актуальнее

Опубликовано: 11 мая 2026 11:42
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Не клеймите мужчину обидным словом: Омар Хайям дал совет женщинам – спустя 1000 лет еще актуальнее
Не клеймите мужчину обидным словом: Омар Хайям дал совет женщинам – спустя 1000 лет еще актуальнее
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Известный философ, астроном и поэт Омар Хайям призывал женщин воздерживаться от использования определенного слова в адрес мужчин, раскрывая глубокую истину в одном из своих изречений:

Не говорите, что мужчина — бабник! Был бы он однолюб, то до вас бы очередь не дошла!

Это высказывание не следует трактовать как одобрение неверности или беспорядочных связей. Оно подчеркивает, что путь мужчины к обретению единственной избранницы часто связан с чередой испытаний, неудач и разочарований.

Необходимо отметить, что мужчины, которых в просторечии называют «бабниками», нередко обладают обаянием и харизмой, позволяющими им легко завоевывать внимание женщин. Именно среди множества представительниц прекрасного пола они выбирают свою спутницу жизни. И лишь обретя свою «гавань», они становятся верными мужьями.

В отличие от них, мужчины, склонные к моногамии, с самого начала испытывают глубокие чувства к одной женщине, порой лишая себя возможности выбора более подходящей кандидатуры. К сожалению, нередко дамы пренебрегают искренними чувствами таких преданных партнеров.

Ранее мы рассказали, как вычислить в своем окружении "идиота".

Полезное