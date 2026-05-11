Лишние 20 минут на дорогу и «мозг» метро за бронекуполом: главные новости петербургской подземки

Станция «Гражданский проспект» меняет режим работы.

В петербургском метро намечаются большие перемены. Коснутся они «красной» ветки, но по-разному: на одной станции придется потолкаться в очередях, а на другой — дождаться полноценного превращения в «футуристический замок».

Вот что нужно знать пассажирам, чтобы не опоздать на работу и не запутаться в перекрытиях.

«Гражданский проспект»: закладывайте лишнее время на вход

Если ваш путь на работу начинается с этой станции, у нас новости. С 12 мая здесь начинают чинить эскалатор, сообщили в телеграм-канале «Метро Петербурга».

Казалось бы, дело привычное, но это сразу ударит по пропускной способности.

Что изменится:

Когда: с 12 мая по 17 июля.

с 12 мая по 17 июля. В какое время: только по будням, в самый пик — с 07:30 до 09:00 утра.

«Фрунзенская»: от старого павильона до огромного центра

Эту станцию ждет не просто ремонт, а полное перевоплощение. Старый вестибюль уже ушел в прошлое. На его месте вырастет огромное здание — 5 этажей вверх и 2 уровня под землю.

Это будет не просто вход в метро. Здесь разместят «мозг» всей подземки — Единый диспетчерский центр. Отсюда будут управлять движением поездов по всем линиям города, пишет телеграм-канал «Подземник».

Интересные детали:

Бронекупол: Строители решили оставить частичку истории. Знаменитый «бронекупол» старого кассового зала не разрушат. Его впишут в интерьер нового современного холла.

Строители решили оставить частичку истории. Знаменитый «бронекупол» старого кассового зала не разрушат. Его впишут в интерьер нового современного холла. Сроки: Потерпеть придется долго. Станцию обещают открыть для пассажиров только к 1 июня 2027 года. А полностью весь центр достроят к 2029-му.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в тоннеле до «Каменки» активно ведут работы.