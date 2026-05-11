Южный ветер и затянутое небо: синоптики пообещали Петербургу короткую паузу перед настоящим теплом

В Петербурге сегодня будет хмуро. До города добрались дождевые облака от циклона, который сейчас кружит над центром России. Солнце будет лишь изредка проглядывать сквозь тучи.

Настраивайтесь на кратковременные дожди — они могут начаться в любой момент, так что зонт лучше прихватить с собой.

Температурные качели

Жары пока не ждите. В городе столбик термометра поднимется до +15…+17°. В Ленинградской области будет чуть прохладнее — местами всего +12°, сообщает в соцсетях синоптик Михаил Леус.

Ветер дует с юга, он несильный, но из-за влажности может казаться прохладнее, чем есть на самом деле.

Атмосферное давление сейчас ниже нормы — 757 мм ртутного столба. Для метеозависимых людей это плохая новость: возможны сонливость или легкая головная боль.

Хорошие новости: завтра будет лето

Терпеть облачность осталось недолго. Уже во вторник погода резко изменится. Дожди уйдут, а небо прояснится. Ночью еще будет свежо (около +8°), зато днем воздух прогреется до отличных +19…+21°. Это будет идеальный день для прогулок.

Короткий совет: сегодня одевайтесь многослойно и берите зонт. Вторник же обещает быть по-настоящему теплым и солнечным.

