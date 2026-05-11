Синоптики предупредили россиян: лето готовит опасную аномалию
Синоптики предупредили россиян: лето готовит опасную аномалию

Опубликовано: 11 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Грядущее лето в России может оказаться заметно жарче привычного.

По данным Гидрометцентра, сразу в нескольких регионах страны температура воздуха превысит климатическую норму.

Синоптики прогнозируют, что уже в июне аномальное тепло накроет Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Жарче обычного будет и на северо-западе Красноярского края. При этом в Приморье и на Сахалине, наоборот, ожидается более прохладная погода.

Июль тоже обещает быть непростым. Повышенные температуры прогнозируют в Центральном и Южном федеральных округах, на востоке Северо-Запада, в Поволжье, на Урале и Таймыре. По словам специалистов, местами жара может держаться значительно дольше обычного.

В августе самыми тёплыми регионами могут стать Тыва, Якутия, Алтай, запад Магаданской области и север Хабаровского края. А вот жителям северного Урала и восточной части Северо-Западного округа стоит готовиться к более прохладному завершению лета.

Ранее мы писали о том, что синоптики пообещали Петербургу короткую паузу перед настоящим теплом.

