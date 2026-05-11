Какие ошибки нельзя совершать в Турции - придется переплачивать, если ослушаетесь: от этого никто не застрахован

На что стоит обратить внимание в Турции

Отдых в Турции может быть испорчен, если своевременно не учесть факторы, способные привести к переплатам. Эти ошибки могут быть допущены как начинающими, так и опытными туристами. Путешественники добровольно отдают свои деньги, но только позже осознают, где они допустили оплошность. Важно понимать, на какие моменты стоит обратить внимание.

Неправильный выбор кафе и ресторанов

Если у отеля нет системы "все включено", то россияне отдают предпочтение тем заведениям, которые расположены рядом с достопримечательностями. В таких кафе и ресторанах ценник всегда завышен, при этом существует вероятность, что и еда имеет среднее качество. Низкие цены, большие порции и вкусные блюда можно встретить только в заведениях для местных.

Некоторые заведения обманывают туристов, включая в чеки дополнительные позиции, приветственные блюда и напитки, которые были обещаны бесплатно. Именно поэтому необходимо сразу спрашивать о ценах официантов, внимательно изучать чек.

Невыгодный обмен валюты

Некоторые туристы стремятся обменять валюту в отеле или аэропорту, но именно в этих местах отмечается самый невыгодный курс. Лучше выбирать те обменники, которые находятся в городе.

Нежелание общаться с продавцом

"В Турции просить сделать скидку можно и нужно всегда, даже если у товара есть ценник. А если стоимость не указана, смело торгуйтесь и снижайте озвученную продавцом цену в 2 раза. Быть в хорошем смысле расчетливым покупателем надо везде: на рынке, в магазинчике и в торговом центре", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Выбор такси для передвижения

В турецких городах хорошо развит общественный транспорт, поэтому лучше всего передвигаться на нем. В такси часто обманывают туристов, пользуются тем, что россияне не знают страну. Если выбор пал все-таки на такси, то следует договориться с водителем о сумме и маршруте.

