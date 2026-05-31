60 тысяч на двоих и чемодан настроения: во сколько обойдется отпуск в Северной столице
60 тысяч на двоих и чемодан настроения: во сколько обойдется отпуск в Северной столице

Опубликовано: 31 мая 2026 11:39
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
60 тысяч на двоих и чемодан настроения: во сколько обойдется отпуск в Северной столице
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Средний чек на летний отдых в Петербурге на двоих за год вырос примерно на 5 тысяч рублей.

Санкт-Петербург традиционно штурмуют туристы. Белые ночи, разводные мосты и особая атмосфера тянут людей со всей страны. Во сколько же обойдется такая поездка и что сейчас происходит с ценами.

Сколько стоит удовольствие?

Если вы планируете поехать вдвоем на 4–5 дней, готовьте в среднем 40–60 тысяч рублей. За год отдых подорожал примерно на 5 тысяч, сообщили в пресс-службе АТОР.

Важный момент: в эту сумму входят только проживание и стандартные экскурсии. Билеты на самолет или поезд придется покупать отдельно.

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 4–6%. Это хорошая новость, ведь раньше стоимость росла в два раза быстрее.

Для сравнения: отдых в Крыму подорожал гораздо сильнее — там за 10 дней просят уже 120–150 тысяч рублей.

Кто в лидерах?

Петербург стабильно держится в топ-3 самых популярных направлений России. Он уступает только курортам Краснодарского края (Сочи, Адлер). На третьем месте — Москва.

Люди едут в Петербург за впечатлениями. Это отличная альтернатива пляжному отдыху, если вам хочется не просто лежать на песке, а гулять по музеям и старым улочкам.

На сколько дней ехать?

Обычно в Петербурге бронируют отели на 4 ночи. Это больше, чем в среднем по России. Видимо, за три дня туристы просто не успевают обойти все дворцы и крыши. Дольше люди отдыхают только на юге, где средний отпуск длится 5–7 дней.

Что еще нужно знать (бонусы и нюансы)

Кроме официальных цифр, есть несколько вещей, которые стоит учесть перед покупкой билетов:

  1. Курортный сбор. С этого года в Петербурге взимают плату с каждого взрослого туриста — 100 рублей в сутки. Деньги небольшие, но их нужно платить отдельно при заселении в отель.
  2. Белые ночи и праздники. Самый пик цен приходится на «Алые паруса» (конец июня). Если хотите сэкономить, выбирайте вторую половину августа. Погода еще хорошая, а ажиотаж уже спадает.
  3. Транспорт. Билеты на «Сапсан» на лето лучше брать за 45–90 суток. В день отправления цена может быть в три раза выше.
  4. Бесплатный Петербург. Многие забывают, что вход в Летний сад бесплатный, а гулять по набережным и смотреть на развод мостов можно абсолютно даром.

Ранее «Городовой» рассказывал, что китайские мастера восстановили личный уголок Екатерины Великой.

