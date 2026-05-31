60 тысяч на двоих и чемодан настроения: во сколько обойдется отпуск в Северной столице
Санкт-Петербург традиционно штурмуют туристы. Белые ночи, разводные мосты и особая атмосфера тянут людей со всей страны. Во сколько же обойдется такая поездка и что сейчас происходит с ценами.
Сколько стоит удовольствие?
Если вы планируете поехать вдвоем на 4–5 дней, готовьте в среднем 40–60 тысяч рублей. За год отдых подорожал примерно на 5 тысяч, сообщили в пресс-службе АТОР.
Важный момент: в эту сумму входят только проживание и стандартные экскурсии. Билеты на самолет или поезд придется покупать отдельно.
По сравнению с прошлым годом цены выросли на 4–6%. Это хорошая новость, ведь раньше стоимость росла в два раза быстрее.
Для сравнения: отдых в Крыму подорожал гораздо сильнее — там за 10 дней просят уже 120–150 тысяч рублей.
Кто в лидерах?
Петербург стабильно держится в топ-3 самых популярных направлений России. Он уступает только курортам Краснодарского края (Сочи, Адлер). На третьем месте — Москва.
Люди едут в Петербург за впечатлениями. Это отличная альтернатива пляжному отдыху, если вам хочется не просто лежать на песке, а гулять по музеям и старым улочкам.
На сколько дней ехать?
Обычно в Петербурге бронируют отели на 4 ночи. Это больше, чем в среднем по России. Видимо, за три дня туристы просто не успевают обойти все дворцы и крыши. Дольше люди отдыхают только на юге, где средний отпуск длится 5–7 дней.
Что еще нужно знать (бонусы и нюансы)
Кроме официальных цифр, есть несколько вещей, которые стоит учесть перед покупкой билетов:
- Курортный сбор. С этого года в Петербурге взимают плату с каждого взрослого туриста — 100 рублей в сутки. Деньги небольшие, но их нужно платить отдельно при заселении в отель.
- Белые ночи и праздники. Самый пик цен приходится на «Алые паруса» (конец июня). Если хотите сэкономить, выбирайте вторую половину августа. Погода еще хорошая, а ажиотаж уже спадает.
- Транспорт. Билеты на «Сапсан» на лето лучше брать за 45–90 суток. В день отправления цена может быть в три раза выше.
- Бесплатный Петербург. Многие забывают, что вход в Летний сад бесплатный, а гулять по набережным и смотреть на развод мостов можно абсолютно даром.
