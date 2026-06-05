На станции «Пионерской» в Петербурге вводят жесткий режим входа до августа

На станции «Пионерская» начинают чинить эскалатор. Из-за этого вход на станцию будет работать с перебоями. Изменения продлятся с 8 июня по 21 августа.
Вот график на рабочие дни:
- Утром (07:30 – 09:00): Вход ограничат. Это значит, что перед дверями могут скапливаться очереди, а внутрь будут пускать дозированно.
- Вечером (17:10 – 19:10): Станцию полностью закроют на вход. Уехать с «Пионерской» в это время не получится, она будет работать только на выход.
Важно: 4 и 5 июля войти на станцию не получится совсем — она будет закрыта весь день.
Если вы не попадаете на «Пионерскую» в часы пик, пользуйтесь наземным транспортом. Можно доехать до «Комендантского проспекта», «Старой Деревни» или «Черной речки». В сторону этих станций обычно пускают дополнительные автобусы и троллейбусы.
Планы на будущее: «Гражданский проспект»
Метрополитен предупреждал и о других ремонтах. «Гражданский проспект» ушел на ремонт 12 мая. Он продлится по 17 июля 2026 года. Ограничения: только по рабочим дням с 07:30 до 09:00 утра. Вход будет ограничен.
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