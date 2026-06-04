Дома дрожат, пробки растут: Бельский рассказал закроют ли центр Петербурга для автомобилей
Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский на ПМЭФ-2026 сделал громкое заявление: закрытие центра для частных авто неизбежно, сообщает "Деловой Петербург".
Это не просто слухи, а вопрос ближайших пяти лет.
Почему это происходит?
Город задыхается по двум причинам. Во-первых, активно строятся окраины, и все эти люди едут в центр. Во-вторых, туристы всё чаще выбирают личный транспорт вместо поездов.
В итоге исторические здания буквально «дрожат» от вибраций трафика, а жители центра дышат только выхлопными газами.
Опыт Стокгольма: сначала протесты, потом восторг
Власти смотрят на зарубежный опыт, особенно на Стокгольм. Там всё просто: на мостах стоят камеры, которые считывают номера и списывают деньги за въезд.
Интересный факт: в Швеции сначала 70% людей были против этой идеи. Но когда эксперимент запустили, город преобразился. Воздух стал чище, пробки исчезли.
В итоге на референдуме уже 90% жителей попросили оставить платный въезд.
А что с общественным транспортом?
Чиновники понимают: нельзя просто всё запретить и ничего не дать взамен. Чтобы люди пересели из уютных кресел авто в автобусы, транспорт должен быть идеальным.
Сейчас власти кивают на Москву. Там метро, электробусы и поезда ходят как часы, поэтому многие москвичи добровольно отказываются от машин.
Петербургу ещё предстоит пройти этот путь, чтобы поездка в метро или трамвае не казалась подвигом.
Бельский отметил, что это закрытие центра неизбежно, это путь всех мегаполисов. Пока данная инициатива обсуждается.
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