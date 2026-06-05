На автобусе — прямиком в XVIII век: как пострелять, потанцевать и не ждать транспорт на «Парусах Кронштадта»

В Кронштадте наступает время больших парусов, истории и веселья. С 4 по 7 июня в парке «Остров фортов» проходит масштабный фестиваль «Паруса Кронштадта».
Что это за праздник?
«Паруса Кронштадта» — это огромный фестиваль под открытым небом. Здесь смешали всё: исторические реконструкции, спорт, музыку и вкусную еду.
В этом году главной темой стала эпоха Петра I. Самые интересные события пройдут в субботу и воскресенье — 6 и 7 июня.
Важный момент: вход на все площадки абсолютно бесплатный.
Чем заняться на фестивале?
Организаторы подготовили больше 60 разных активностей. Скучно точно не будет ни взрослым, ни детям. Вот лишь малая часть того, что вас ждет:
- Погружение в историю. Вы сможете заглянуть в настоящий лагерь петровских времен, увидеть парад исторических персонажей и шоу ходулистов.
- Активный отдых. Можно попробовать свои силы в гребле, фехтовании или стрельбе. Для тех, кто любит попроще — старинные народные игры и перетягивание каната.
- Мастер-классы. Хотите научиться танцевать бальные танцы или узнать правила этикета XVIII века? Вас научат.
- Зрелища. На территории будут работать уличные театры, пройдут концерты и выступления артистов.
Кстати, маленькое дополнение: фестиваль традиционно сопровождает гастрономическая зона. Можно будет попробовать блюда балтийской кухни и свежую рыбу.
Как добраться: автобусов станет больше
Обычно в дни больших праздников в Кронштадт сложно доехать из-за пробок и полных автобусов. В этот раз власти решили подготовиться заранее.
Количество рейсов на выходные увеличили до 124. Самый популярный маршрут — автобус №101, который едет от метро «Старая Деревня», сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».
- Утром автобусы будут ходить каждые 15–17 минут.
- Вечером, когда все поедут обратно, интервал сократят до 12–16 минут.
Ранее «Городовой» рассказывал про дорожные ограничения с 7 июня.