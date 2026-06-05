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Захарьевская на год и ночные смены на Старо-Петергофском: как не застрять в восьми районах Петербурга с 7 июня

Опубликовано: 5 июня 2026 11:59
 Проверено редакцией
Захарьевская на год и ночные смены на Старо-Петергофском: как не застрять в восьми районах Петербурга с 7 июня
Захарьевская на год и ночные смены на Старо-Петергофском: как не застрять в восьми районах Петербурга с 7 июня
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Лето - время ремонтных раюот в Северной столице.

Июнь в Петербурге — это не только белые ночи, но и традиционный сезон ремонта дорог и труб. С 7 июня жизнь автомобилистов станет чуть сложнее: сразу в восьми районах города вводятся новые ограничения.

ГАТИ предупреждает: где-то дорогу перекроют полностью, а где-то просто сузят проезд.

Центр города: Адмиралтейский и Центральный районы

В центре будет тесно. Самое долгое ограничение ждет Захарьевскую улицу. Там ремонт затянется надолго — вплоть до лета 2027 года.

В Адмиралтейском районе тоже не расслабиться:

  • Конногвардейский переулок закроют почти на весь июнь.
  • На Старо-Петергофском проспекте будут работать по ночам (с 9 по 11 июня). Это хорошая новость для тех, кто ездит днем.
  • Почтамтская улица станет труднопроходимой до 13 июня.

Север и Восток: Красногвардейский и Петроградский районы

На проспекте Металлистов ремонт пройдет в два этапа. Сначала закроют участок у Пискаревского проспекта (7 июня), а в выходные (8–9 июня) — отрезок до шоссе Революции.

На Петроградке ограничат движение по 2-й Березовой аллее. Причем в одну сторону — от набережной реки Крестовки к Каменноостровскому проспекту — проезд закроют совсем.

Южные направления: Московский и Красносельский районы

Жителям юга стоит заранее планировать маршрут:

  • На проспекте Юрия Гагарина работы продлятся до середины июля. Перекрестки тоже затронут, так что пробки здесь почти неизбежны.
  • В Красносельском районе ограничат проспект Героев и закроют Коллективную улицу.

Невский район и Колпино

В Невском районе надолго «зависнут» работы на Зольной улице. Там реконструируют сети, поэтому ограничения продлятся до середины августа.

В Колпино с 9 июня закроют участок улицы Карла Маркса. Объезжать придется неделю.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дороги перекрыты в Петербурге в связи с ПМЭФ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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