Захарьевская на год и ночные смены на Старо-Петергофском: как не застрять в восьми районах Петербурга с 7 июня

Июнь в Петербурге — это не только белые ночи, но и традиционный сезон ремонта дорог и труб. С 7 июня жизнь автомобилистов станет чуть сложнее: сразу в восьми районах города вводятся новые ограничения.
ГАТИ предупреждает: где-то дорогу перекроют полностью, а где-то просто сузят проезд.
Центр города: Адмиралтейский и Центральный районы
В центре будет тесно. Самое долгое ограничение ждет Захарьевскую улицу. Там ремонт затянется надолго — вплоть до лета 2027 года.
В Адмиралтейском районе тоже не расслабиться:
- Конногвардейский переулок закроют почти на весь июнь.
- На Старо-Петергофском проспекте будут работать по ночам (с 9 по 11 июня). Это хорошая новость для тех, кто ездит днем.
- Почтамтская улица станет труднопроходимой до 13 июня.
Север и Восток: Красногвардейский и Петроградский районы
На проспекте Металлистов ремонт пройдет в два этапа. Сначала закроют участок у Пискаревского проспекта (7 июня), а в выходные (8–9 июня) — отрезок до шоссе Революции.
На Петроградке ограничат движение по 2-й Березовой аллее. Причем в одну сторону — от набережной реки Крестовки к Каменноостровскому проспекту — проезд закроют совсем.
Южные направления: Московский и Красносельский районы
Жителям юга стоит заранее планировать маршрут:
- На проспекте Юрия Гагарина работы продлятся до середины июля. Перекрестки тоже затронут, так что пробки здесь почти неизбежны.
- В Красносельском районе ограничат проспект Героев и закроют Коллективную улицу.
Невский район и Колпино
В Невском районе надолго «зависнут» работы на Зольной улице. Там реконструируют сети, поэтому ограничения продлятся до середины августа.
В Колпино с 9 июня закроют участок улицы Карла Маркса. Объезжать придется неделю.
Ранее «Городовой» рассказывал, что дороги перекрыты в Петербурге в связи с ПМЭФ.