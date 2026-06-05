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«Белые списки» в смартфоне и закрытые дороги: как Петербург переживает утро 5 июня

Опубликовано: 5 июня 2026 10:57
 Проверено редакцией
«Белые списки» в смартфоне и закрытые дороги: как Петербург переживает утро 5 июня
«Белые списки» в смартфоне и закрытые дороги: как Петербург переживает утро 5 июня
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Городане жалуются на плохую работу интернета. 

Литейный, Дворцовый и Троицкий мосты оказались закрыты для проезда утром 5 июня, пишет "ДП".

Официально это связано с «протокольными мероприятиями» форума. На главной площадке ПМЭФ сегодня проходит пленарное заседание — событие статусное, поэтому меры безопасности и ограничения максимальные.

Где интернет?

Горожане массово жалуются на сбои в сети. С 9 утра мобильный интернет. Работают только так называемые «белые списки» — это когда открываются только государственные сайты и важные сервисы.

Это не случайная поломка. Такие меры часто вводят во время ПМЭФ для безопасности, чтобы исключить использование дронов и других радиоуправляемых устройств.

Главная проблема сейчас на юге города. Пулковское шоссе и дороги вокруг «Экспофорума» — самые «красные» зоны. Там движение может встать в любой момент из-за проезда кортежей.

Как не опоздать в аэропорт

В Пулково сейчас лучше ехать сильно заранее. Администрация аэропорта просит закладывать на дорогу лишние 1,5 часа.

Вот несколько советов, как добраться вовремя:

  1. По возможности забудьте про личный автомобиль или такси до самого терминала.
  2. Самый надежный вариант: метро до «Московской» + автобусы №39 или №39Э.
  3. Еще один вариант: от «Проспекта Ветеранов» ходит экспресс №82Э.

Что еще нужно знать

Ограничения продлятся до конца форума, то есть до 6 июня включительно. Петербуржцам остается только набраться терпения и внимательно следить за навигаторами перед выходом из дома.

Ранее «Городовой» рассказывал, что с 8 июня в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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