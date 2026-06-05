«Белые списки» в смартфоне и закрытые дороги: как Петербург переживает утро 5 июня

Литейный, Дворцовый и Троицкий мосты оказались закрыты для проезда утром 5 июня, пишет "ДП".
Официально это связано с «протокольными мероприятиями» форума. На главной площадке ПМЭФ сегодня проходит пленарное заседание — событие статусное, поэтому меры безопасности и ограничения максимальные.
Где интернет?
Горожане массово жалуются на сбои в сети. С 9 утра мобильный интернет. Работают только так называемые «белые списки» — это когда открываются только государственные сайты и важные сервисы.
Это не случайная поломка. Такие меры часто вводят во время ПМЭФ для безопасности, чтобы исключить использование дронов и других радиоуправляемых устройств.
Главная проблема сейчас на юге города. Пулковское шоссе и дороги вокруг «Экспофорума» — самые «красные» зоны. Там движение может встать в любой момент из-за проезда кортежей.
Как не опоздать в аэропорт
В Пулково сейчас лучше ехать сильно заранее. Администрация аэропорта просит закладывать на дорогу лишние 1,5 часа.
Вот несколько советов, как добраться вовремя:
- По возможности забудьте про личный автомобиль или такси до самого терминала.
- Самый надежный вариант: метро до «Московской» + автобусы №39 или №39Э.
- Еще один вариант: от «Проспекта Ветеранов» ходит экспресс №82Э.
Что еще нужно знать
Ограничения продлятся до конца форума, то есть до 6 июня включительно. Петербуржцам остается только набраться терпения и внимательно следить за навигаторами перед выходом из дома.
Ранее «Городовой» рассказывал, что с 8 июня в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.