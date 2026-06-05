Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России

В петербургском Пулково наступает будущее. Теперь на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» можно попасть буквально «за красивые глаза».
Что случилось?
В Пулково официально запустили систему биометрии. Это значит, что ваше лицо теперь работает как посадочный талон и паспорт одновременно.
Петербург стал первым городом в России, где внедрили такую «бесшовную» систему. Пока это касается только внутренних рейсов.
Как это работает на деле
Раньше вам нужно было показать паспорт на регистрации, потом на досмотре, а затем еще раз перед выходом на посадку. Теперь всё проще. Специальные терминалы узнают вас по лицу, сверяют данные с базой и открывают проход.
Системой уже пользовались те, кто летит в Москву. Теперь все выходы на посадку внутри страны в пулково авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", оборудованы биометрией, сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.
Во все регионы страны, включая Владивосток, Екатеринбург, Сочи и другие города с 8 июня можно отправиться по биометрии.
А это безопасно?
Многие переживают за свои данные. Важно знать:
- Всё добровольно. Никто не заставит вас сдавать биометрию насильно. Не хотите — проходите контроль по старинке с бумажным паспортом.
- Защита данных. Вся информация хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная платформа с очень серьезным уровнем шифрования.
- Точность. Современные камеры не обманешь фотографией или похожим гримом.
Как начать летать «лицом»
Если вы хотите попробовать этот сервис, нужно один раз сдать данные. Это можно сделать прямо в аэропорту в зоне регистрации или заранее через приложение «Госуслуги Биометрия».
В Пулково процедура регистрации занимает меньше 10 минут.
Один раз зарегистрировались — и в будущем сможете проходить на посадку, даже не доставая телефон из кармана.
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