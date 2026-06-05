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Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России

Опубликовано: 5 июня 2026 10:38
 Проверено редакцией
Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России
Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сервис станет доступен на рейсах во все регионы страны.

В петербургском Пулково наступает будущее. Теперь на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» можно попасть буквально «за красивые глаза».

Что случилось?

В Пулково официально запустили систему биометрии. Это значит, что ваше лицо теперь работает как посадочный талон и паспорт одновременно.

Петербург стал первым городом в России, где внедрили такую «бесшовную» систему. Пока это касается только внутренних рейсов.

Как это работает на деле

Раньше вам нужно было показать паспорт на регистрации, потом на досмотре, а затем еще раз перед выходом на посадку. Теперь всё проще. Специальные терминалы узнают вас по лицу, сверяют данные с базой и открывают проход.

Системой уже пользовались те, кто летит в Москву. Теперь все выходы на посадку внутри страны в пулково авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", оборудованы биометрией, сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Во все регионы страны, включая Владивосток, Екатеринбург, Сочи и другие города с 8 июня можно отправиться по биометрии.

А это безопасно?

Многие переживают за свои данные. Важно знать:

  1. Всё добровольно. Никто не заставит вас сдавать биометрию насильно. Не хотите — проходите контроль по старинке с бумажным паспортом.
  2. Защита данных. Вся информация хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная платформа с очень серьезным уровнем шифрования.
  3. Точность. Современные камеры не обманешь фотографией или похожим гримом.

Как начать летать «лицом»

Если вы хотите попробовать этот сервис, нужно один раз сдать данные. Это можно сделать прямо в аэропорту в зоне регистрации или заранее через приложение «Госуслуги Биометрия».

В Пулково процедура регистрации занимает меньше 10 минут.

Один раз зарегистрировались — и в будущем сможете проходить на посадку, даже не доставая телефон из кармана.

Ранее «Городовой» рассказывал, как реконструируют Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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