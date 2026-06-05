Приозерский район против всех: Роспотребнадзор оставил петербуржцам всего 4 безопасных пляжа

Специалисты Роспотребнадзора проверили 24 городских пляжа, и результат неутешительный. Из всех водоемов Петербурга безопасным признали только Ольгинский пруд в Выборгском районе.
Все остальные популярные места проверку провалили. В «черный список» попали:
- Финский залив (пляжи в Курортном и Кронштадтском районах);
- Суздальские озёра;
- Озеро Разлив;
- Река Ижора.
Вода в этих местах не прошла тесты на микробы и химию. Купаться там официально запрещено.
Куда поехать в Ленобласть?
В области ситуация чуть лучше, но ехать придется далеко. Из 20 проверенных точек чистыми оказались всего три, и все они находятся в Приозерском районе:
- Озеро Ратное (Кузнечное);
- Озеро Снетковское (Ларионово);
- Озеро Петровское (поселок Петровское).
Ладога, Выборгский залив и реки вроде Волхова или Сяси в этом году санитарным врачам не понравились.
Чем можно заразиться?
Почему Роспотребнадзор так строг? В грязной воде можно подхватить целый «букет» неприятностей:
- Кишечные инфекции: от банальной диареи до дизентерии.
- Гепатит А.
- Паразиты: например, «зуд купальщика» (церкариоз), который переносят утки.
- Кожные болезни: грибок или аллергические высыпания от химикатов.
Вода уже теплая?
Погода стоит солнечная, и мелководье прогревается быстро. В Неве пока бодрящие +14°C, а вот Финский залив уже радует температурой +16…+19°C. На выходных вода станет еще теплее, сообщил синоптик Александр Колесов.
Ранее «Городовой» рассказывал, что выходные будут жаркими.