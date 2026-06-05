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Приозерский район против всех: Роспотребнадзор оставил петербуржцам всего 4 безопасных пляжа

Опубликовано: 5 июня 2026 16:27
 Проверено редакцией
Приозерский район против всех: Роспотребнадзор оставил петербуржцам всего 4 безопасных пляжа
Приозерский район против всех: Роспотребнадзор оставил петербуржцам всего 4 безопасных пляжа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Окунуться без риска для здоровья получится далеко не везде.

Специалисты Роспотребнадзора проверили 24 городских пляжа, и результат неутешительный. Из всех водоемов Петербурга безопасным признали только Ольгинский пруд в Выборгском районе.

Все остальные популярные места проверку провалили. В «черный список» попали:

  • Финский залив (пляжи в Курортном и Кронштадтском районах);
  • Суздальские озёра;
  • Озеро Разлив;
  • Река Ижора.

Вода в этих местах не прошла тесты на микробы и химию. Купаться там официально запрещено.

Куда поехать в Ленобласть?

В области ситуация чуть лучше, но ехать придется далеко. Из 20 проверенных точек чистыми оказались всего три, и все они находятся в Приозерском районе:

  1. Озеро Ратное (Кузнечное);
  2. Озеро Снетковское (Ларионово);
  3. Озеро Петровское (поселок Петровское).

Ладога, Выборгский залив и реки вроде Волхова или Сяси в этом году санитарным врачам не понравились.

Чем можно заразиться?

Почему Роспотребнадзор так строг? В грязной воде можно подхватить целый «букет» неприятностей:

  • Кишечные инфекции: от банальной диареи до дизентерии.
  • Гепатит А.
  • Паразиты: например, «зуд купальщика» (церкариоз), который переносят утки.
  • Кожные болезни: грибок или аллергические высыпания от химикатов.

Вода уже теплая?

Погода стоит солнечная, и мелководье прогревается быстро. В Неве пока бодрящие +14°C, а вот Финский залив уже радует температурой +16…+19°C. На выходных вода станет еще теплее, сообщил синоптик Александр Колесов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что выходные будут жаркими.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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