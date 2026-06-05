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Тропические ночи и +19 в Заливе: Петербург идет на рекорд 35-летней давности

Опубликовано: 5 июня 2026 13:23
 Проверено редакцией
Тропические ночи и +19 в Заливе: Петербург идет на рекорд 35-летней давности
Тропические ночи и +19 в Заливе: Петербург идет на рекорд 35-летней давности
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
После ПМЭФ в Северной столице немного похолодает.

В Петербург пришла настоящая жара. В ближайшие два дня город будет буквально плавиться на солнце, а ночи станут по-настоящему тропическими.

Днем — жара, но без рекордов

Сегодня и завтра в Петербурге будет очень припекать. Термометры покажут +26…+28 градусов. Для начала июня это мощно, хотя до абсолютных рекордов мы не дотянем.

В прошлые годы в эти дни бывало и за +30, так что исторический максимум пока устоит.

Ночи как на юге

А вот ночная температура удивляет даже синоптиков. Как рассказал в соцсети Александр Колесов, в центре города воздух не остывает ниже +17 градусов.

Это очень близко к рекорду 35-летней давности. В 1989 году самая теплая ночь на 6 июня была всего +17,1 градуса. Похоже, в этот раз мы можем переписать историю.

Ночной дождь и свежесть

Долго мучиться от духоты не придется. В ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 июня) через город пройдет атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и немного собьет пыль.

После дождя станет чуть прохладнее — около +20…+25 градусов. Это самая комфортная погода для прогулок: уже не печет, но всё еще очень тепло.

Можно ли уже купаться?

Вода в Неве пока бодрит — там всего +14 градусов. А вот Финский залив на мелководье прогрелся отлично: до +16…+19 градусов. За эти два жарких дня вода станет еще теплее.

Важно знать: сейчас в Петербурге период Белых ночей и очень активного солнца. Даже если дует легкий ветерок, обгореть можно за 20 минут.

Не забывайте про солнцезащитный крем и берите с собой воду. Из-за отсутствия затяжных дождей в лесах области становится суше — будьте осторожны с огнем на пикниках!

Ранее «Городовой» рассказывал, что потепление набирает обороты в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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